Украинцам начали выплачивать денежную помощь в Испании: как получить 400 евро — Finance.ua

Украинцам начали выплачивать денежную помощь в Испании: как получить 400 евро Сегодня 10:15

Испания с 24 февраля 2022 года приютила более 150 тысяч украинских беженцев. Однако кое-где в стране финансовую помощь стали предоставлять только в августе.

А заявки на выплаты от беженцев, зарегистрированных в муниципалитете в Каталонии, начали принимать только с 15 декабря 2022 года. Рассказываем, как получить денежную поддержку украинцам, проживающим сейчас в Испании.

Люди, пострадавшие от войны в Украине и не имеющие достаточных финансовых ресурсов, могут оформить денежную помощь в размере до 400 евро в месяц на взрослого и 100 евро на находящегося на иждивении несовершеннолетнего ребенка, говорится в официальном сообщении.

Следовательно, семья из двух взрослых может рассчитывать на выплаты до 800 евро, а мать с ребенком — 500 евро.

Как получить помощь в 400 евро: подробная инструкция

Социальные выплаты для украинцев в Каталонии можно получить с 15 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. Максимальный период выплат — 6 месяцев без продления, а заявитель должен отвечать следующим критериям:

Иметь статус временной защиты.

Иметь прописку (регистрацию) в одном из муниципалитетов Каталонии.

Доказать отсутствие доходов.

Доказать, что он не находится на содержании и не получает средства от Аппарата экстренной помощи Государственного секретариата по вопросам миграции для содержания перемещенных лиц или других официальных благотворительных организаций, которые являются частью Международной системы приема и временной защиты.

Какие документы нужно предоставить

Оригинал загранпаспорта или копии страниц.

Решение о предоставлении статуса временной защиты.

Свидетельство о регистрации по месту жительства в одном из муниципалитетов Каталонии. При уходе за несовершеннолетним ребенком необходимо предъявить свидетельство о регистрации общего места жительства.

Форму банковских переводов SEPA с номером банковского счета, открытого в Испании.

Где и как можно подать заявку на получение выплат

Власти рекомендуют оформлять помощь онлайн, хотя это тоже можно сделать и лично в офисе.

Как подать заявку в интернете

Сначала необходимо загрузить PDF-форму и сохранить ее на своем компьютере.

Откройте загруженный документ и заполните его. Все документы, которые необходимо предъявить, можно прикрепить к документу PDF.

Для оформления помощи необходимо идентифицировать себя с помощью Mobile IdCAT или цифрового сертификата.

Если же вы решили посетить офис лично, то с собой нужно иметь все вышеупомянутые документы. Относительно процедуры оформления вас сориентируют на месте.

Телеканал 24 По материалам:

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