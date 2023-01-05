Украинцам начали выплачивать денежную помощь в Испании: как получить 400 евро — Finance.ua
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Украинцам начали выплачивать денежную помощь в Испании: как получить 400 евро

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Испания с 24 февраля 2022 года приютила более 150 тысяч украинских беженцев. Однако кое-где в стране финансовую помощь стали предоставлять только в августе.
А заявки на выплаты от беженцев, зарегистрированных в муниципалитете в Каталонии, начали принимать только с 15 декабря 2022 года. Рассказываем, как получить денежную поддержку украинцам, проживающим сейчас в Испании.
Люди, пострадавшие от войны в Украине и не имеющие достаточных финансовых ресурсов, могут оформить денежную помощь в размере до 400 евро в месяц на взрослого и 100 евро на находящегося на иждивении несовершеннолетнего ребенка, говорится в официальном сообщении.
Следовательно, семья из двух взрослых может рассчитывать на выплаты до 800 евро, а мать с ребенком — 500 евро.
Как получить помощь в 400 евро: подробная инструкция
Социальные выплаты для украинцев в Каталонии можно получить с 15 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. Максимальный период выплат — 6 месяцев без продления, а заявитель должен отвечать следующим критериям:
  • Иметь статус временной защиты.
  • Иметь прописку (регистрацию) в одном из муниципалитетов Каталонии.
  • Доказать отсутствие доходов.
  • Доказать, что он не находится на содержании и не получает средства от Аппарата экстренной помощи Государственного секретариата по вопросам миграции для содержания перемещенных лиц или других официальных благотворительных организаций, которые являются частью Международной системы приема и временной защиты.
Какие документы нужно предоставить
  • Оригинал загранпаспорта или копии страниц.
  • Решение о предоставлении статуса временной защиты.
  • Свидетельство о регистрации по месту жительства в одном из муниципалитетов Каталонии. При уходе за несовершеннолетним ребенком необходимо предъявить свидетельство о регистрации общего места жительства.
  • Форму банковских переводов SEPA с номером банковского счета, открытого в Испании.
Где и как можно подать заявку на получение выплат
Власти рекомендуют оформлять помощь онлайн, хотя это тоже можно сделать и лично в офисе.

Как подать заявку в интернете

  • Сначала необходимо загрузить PDF-форму и сохранить ее на своем компьютере.
  • Откройте загруженный документ и заполните его. Все документы, которые необходимо предъявить, можно прикрепить к документу PDF.
  • Для оформления помощи необходимо идентифицировать себя с помощью Mobile IdCAT или цифрового сертификата.
Если же вы решили посетить офис лично, то с собой нужно иметь все вышеупомянутые документы. Относительно процедуры оформления вас сориентируют на месте.
По материалам:
Телеканал 24
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