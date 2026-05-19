Украина запустила автоматический налоговый обмен уже с 99 странами

По состоянию на 31 декабря 2025 года многостороннее соглашение CbC вступило в силу для Украины с 99 странами и территориями

Автоматический обмен отчетами в разрезе стран международных групп компаний (Country-by-Country Reporting, CbC) уже действует между Украиной и 99 странами мира. В то же время с частью государств механизм автоматического обмена пока не вступил в силу.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

С какими странами обмен CbC еще не работает

В настоящее время автоматический обмен отчетами CbC не действует между Украиной и такими странами и территориями:

Канада;

Социалистическая Республика Вьетнам;

Государство Израиль;

Республика Казахстан;

Федеративная Республика Нигерия;

Республика Ботсвана;

Республика Кабо-Верде;

Габонская Республика;

Гренландия;

Республика Гаити;

Исламская Республика Мавритания;

Королевство Марокко.

Кроме того, Украина пока не подписала двустороннее соглашение об автоматическом обмене отчетами CBC с Соединенными Штатами Америки.

Для запуска автоматического обмена между конкретными государствами необходимо завершить все юридические и технические процедуры с обеих сторон. Если эти условия не выполнены, механизм автоматического обмена временно не применяется в соответствии с положениями Многостороннего соглашения CbC.

Отчет в разрезе стран международной группы компаний является одной из составляющих налогового контроля за трансфертным ценообразованием. Он содержит информацию о распределении доходов, прибылей, налогов и экономической деятельности международных групп компаний между разными юрисдикциями.

Когда соглашение вступило в силу для Украины

Украина подписала многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене отчетами в разрезе стран 3 ноября 2022 года.

Официально соглашение вступило в силу 4 июля 2024 года.

По состоянию на 31 декабря 2025 года многостороннее соглашение CbC вступило в силу для Украины с 99 странами и территориями, среди которых:

Австралия;

Австрия;

Бразилия;

Великобритания;

Италия;

Испания;

Китай;

Нидерланды;

Польша;

Франция;

Швейцария;

Япония и другие.

