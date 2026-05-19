Украина запустила автоматический налоговый обмен уже с 99 странами
Автоматический обмен отчетами в разрезе стран международных групп компаний (Country-by-Country Reporting, CbC) уже действует между Украиной и 99 странами мира. В то же время с частью государств механизм автоматического обмена пока не вступил в силу.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
С какими странами обмен CbC еще не работает
В настоящее время автоматический обмен отчетами CbC не действует между Украиной и такими странами и территориями:
- Канада;
- Социалистическая Республика Вьетнам;
- Государство Израиль;
- Республика Казахстан;
- Федеративная Республика Нигерия;
- Республика Ботсвана;
- Республика Кабо-Верде;
- Габонская Республика;
- Гренландия;
- Республика Гаити;
- Исламская Республика Мавритания;
- Королевство Марокко.
Кроме того, Украина пока не подписала двустороннее соглашение об автоматическом обмене отчетами CBC с Соединенными Штатами Америки.
Для запуска автоматического обмена между конкретными государствами необходимо завершить все юридические и технические процедуры с обеих сторон. Если эти условия не выполнены, механизм автоматического обмена временно не применяется в соответствии с положениями Многостороннего соглашения CbC.
Отчет в разрезе стран международной группы компаний является одной из составляющих налогового контроля за трансфертным ценообразованием. Он содержит информацию о распределении доходов, прибылей, налогов и экономической деятельности международных групп компаний между разными юрисдикциями.
Когда соглашение вступило в силу для Украины
Украина подписала многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене отчетами в разрезе стран 3 ноября 2022 года.
Официально соглашение вступило в силу 4 июля 2024 года.
По состоянию на 31 декабря 2025 года многостороннее соглашение CbC вступило в силу для Украины с 99 странами и территориями, среди которых:
- Австралия;
- Австрия;
- Бразилия;
- Великобритания;
- Италия;
- Испания;
- Китай;
- Нидерланды;
- Польша;
- Франция;
- Швейцария;
- Япония и другие.
Полный список стран, с которыми уже действует и еще не действует автоматический обмен, по ссылке.
Поделиться новостью
Также по теме
РРО: какие документы необходимо хранить
В апреле денежная база уменьшилась на 0,1% до 1,192 трлн гривен
ЕС привяжет часть кредита Украине к новому налогу на посылки
В Украине ухудшат прогноз инфляции и ВВП, — Минэкономики
Киев потратил более 760 тысяч гривен на обновление табличек для парковки
ЕС сокращает квоты на сталь, Украина может потерять значительную часть экспорта