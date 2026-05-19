Украина запустила автоматический налоговый обмен уже с 99 странами

Казна и Политика
По состоянию на 31 декабря 2025 года многостороннее соглашение CbC вступило в силу для Украины с 99 странами и территориями
Автоматический обмен отчетами в разрезе стран международных групп компаний (Country-by-Country Reporting, CbC) уже действует между Украиной и 99 странами мира. В то же время с частью государств механизм автоматического обмена пока не вступил в силу.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

С какими странами обмен CbC еще не работает

В настоящее время автоматический обмен отчетами CbC не действует между Украиной и такими странами и территориями:
  • Канада;
  • Социалистическая Республика Вьетнам;
  • Государство Израиль;
  • Республика Казахстан;
  • Федеративная Республика Нигерия;
  • Республика Ботсвана;
  • Республика Кабо-Верде;
  • Габонская Республика;
  • Гренландия;
  • Республика Гаити;
  • Исламская Республика Мавритания;
  • Королевство Марокко.
Кроме того, Украина пока не подписала двустороннее соглашение об автоматическом обмене отчетами CBC с Соединенными Штатами Америки.
Для запуска автоматического обмена между конкретными государствами необходимо завершить все юридические и технические процедуры с обеих сторон. Если эти условия не выполнены, механизм автоматического обмена временно не применяется в соответствии с положениями Многостороннего соглашения CbC.
Отчет в разрезе стран международной группы компаний является одной из составляющих налогового контроля за трансфертным ценообразованием. Он содержит информацию о распределении доходов, прибылей, налогов и экономической деятельности международных групп компаний между разными юрисдикциями.

Когда соглашение вступило в силу для Украины

Украина подписала многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене отчетами в разрезе стран 3 ноября 2022 года.
Официально соглашение вступило в силу 4 июля 2024 года.
По состоянию на 31 декабря 2025 года многостороннее соглашение CbC вступило в силу для Украины с 99 странами и территориями, среди которых:
  • Австралия;
  • Австрия;
  • Бразилия;
  • Великобритания;
  • Италия;
  • Испания;
  • Китай;
  • Нидерланды;
  • Польша;
  • Франция;
  • Швейцария;
  • Япония и другие.
Полный список стран, с которыми уже действует и еще не действует автоматический обмен, по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
