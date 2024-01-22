Украина запретит на 50 лет российские грузовики, поезда, корабли и самолеты — Finance.ua

Украина запретит на 50 лет российские грузовики, поезда, корабли и самолеты
Кабинет министров в десятидневный срок внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком 50 лет секторальных санкций против россии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина от 19 января 2024 г. № 39-р.
Документом предлагается:
- запрет прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица — резиденты рф,
- запрет въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), зарегистрированных на территории рф,
- запрет ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, взятого на учет железными дорогами рф,
Также предусмотрен запрет на плавание во внутренних водах Украины и заход в морские порты Украины:
- судов под флагом российской федерации;
- судов, собственником/судовладельцем которых являются граждане рф, юридические лица, зарегистрированные на территории российской федерации, юридические лица, конечными бенефициарными собственниками, членами или участниками (акционерами) которых являются граждане рф физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции;
- судов, которые осуществляли заход в порты, расположенные на временно оккупированных территориях Украины;
- судов, находящихся под наблюдением учреждения «Российский морской регистр судоходства» (Russian Maritime Register of Shipping’s) и учреждения «Российский речной регистр» (Russian River Register).
Украина ввела много уровней санкций против россии и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфискуют российские активы.
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