Украина запретит на 50 лет российские грузовики, поезда, корабли и самолеты — Finance.ua

Украина запретит на 50 лет российские грузовики, поезда, корабли и самолеты Сегодня 16:45

Кабинет министров в десятидневный срок внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком 50 лет секторальных санкций против россии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина от 19 января 2024 г. № 39-р

Документом предлагается:

запрет прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица — резиденты рф,

запрет въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), зарегистрированных на территории рф,

запрет ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, взятого на учет железными дорогами рф,

Также предусмотрен запрет на плавание во внутренних водах Украины и заход в морские порты Украины:

судов под флагом российской федерации;

судов, собственником/судовладельцем которых являются граждане рф, юридические лица, зарегистрированные на территории российской федерации, юридические лица, конечными бенефициарными собственниками, членами или участниками (акционерами) которых являются граждане рф физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции;

судов, которые осуществляли заход в порты, расположенные на временно оккупированных территориях Украины;

судов, находящихся под наблюдением учреждения «Российский морской регистр судоходства» (Russian Maritime Register of Shipping’s) и учреждения «Российский речной регистр» (Russian River Register).

Украина ввела много уровней санкций против россии и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфискуют российские активы.

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