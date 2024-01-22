Украина запретит на 50 лет российские грузовики, поезда, корабли и самолеты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина запретит на 50 лет российские грузовики, поезда, корабли и самолеты

64
Кабинет министров в десятидневный срок внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком 50 лет секторальных санкций против россии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина от 19 января 2024 г. № 39-р.
Документом предлагается:
  • запрет прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица — резиденты рф,
  • запрет въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), зарегистрированных на территории рф,
  • запрет ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, взятого на учет железными дорогами рф,
Также предусмотрен запрет на плавание во внутренних водах Украины и заход в морские порты Украины:
  • судов под флагом российской федерации;
  • судов, собственником/судовладельцем которых являются граждане рф, юридические лица, зарегистрированные на территории российской федерации, юридические лица, конечными бенефициарными собственниками, членами или участниками (акционерами) которых являются граждане рф физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции;
  • судов, которые осуществляли заход в порты, расположенные на временно оккупированных территориях Украины;
  • судов, находящихся под наблюдением учреждения «Российский морской регистр судоходства» (Russian Maritime Register of Shipping’s) и учреждения «Российский речной регистр» (Russian River Register).
Украина ввела много уровней санкций против россии и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфискуют российские активы.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.