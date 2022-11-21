Украина заняла последнее место в рейтинге продовольственной безопасности среди стран Европы — Finance.ua
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Украина заняла последнее место в рейтинге продовольственной безопасности среди стран Европы

Аграрный рынок
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Украина заняла последнее место в рейтинге продовольственной безопасности среди стран Европы
Украина заняла последнее место в рейтинге продовольственной безопасности среди стран Европы
Развязанная россией война негативно сказалась на всех сферах жизнедеятельности Украины. В том числе из-за этого страна заняла последнее место в европейском рейтинге продовольственной безопасности (26 место из 26), в глобальном — 65-е среди 113 стран мира
Рейтинг разработали специалисты The Economist Intelligence Unit при поддержке Cortev Agriscience, сообщила пресс-служба компании.
Инфографика: Cortevа Agriscience
Инфографика: Cortevа Agriscience
По показателю «Доступность продуктов питания» Украина получила 48,1 балла из 100 и занимает 93 место в мире и 26-е из 26 стран Европы. Самую негативную оценку по этой метрике имеют политические и социальные барьеры, инфраструктура цепи поставок, развитие сельскохозяйственных исследований и стратегия доступа к продуктам питания.
Среди всех показателей худший у Украины — «Постоянство и адаптивность» (43,5 балла со 100 и 94 место глобально). Это означает, что страна имеет существенные проблемы доступа и управления водными ресурсами, а также недостатки в системе управления рисками.
По показателю обеспечения продуктами питания Украина занимает последнее место в европейском рейтинге и 65 — в глобальном. Это связано с ростом цен, изменением средних затрат на продукты питания и отсутствием мощных программ защиты.
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При этом эксперты констатируют, что в Украине люди употребляют качественную еду — по этому показателю страна насчитывает 71,3 балла из 100 (52 ступень глобального рейтинга).
«Ухудшение продовольственной безопасности в стране из-за войны вызвано, в частности, уничтоженными логистическими цепями и инфраструктурой, разрушенными хозяйствами и производствами, уменьшением количества производимого продовольствия на работающих предприятиях, ростом базовых продовольственных потребностей в наиболее пострадавших регионах страны», — пояснили в Cortevа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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