Украина закрывает 280 международных автобусных маршрутов — Finance.ua
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Украина закрывает 280 международных автобусных маршрутов

Фондовый рынок
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Украина закрывает 280 международных автобусных маршрутов
Украина закрывает 280 международных автобусных маршрутов
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры начало реформирование международных пассажирских перевозок для улучшения качества сервиса и услуг для пассажиров. Первым шагом в этом направлении стало упорядочение перечня международных автобусных маршрутов.
Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Так, по решению профильной Комиссии было закрыто 280 международных автомобильных маршрутов, из которых:
  • Маршруты без соответствующих разрешений со стороны Польши — 118;
  • Маршруты, ведущие в рф — 140;
  • Маршруты в Польшу, заявления по закрытию которых подали перевозчики — 22.
Сейчас Министерство начинает масштабные изменения в сфере международных автобусных перевозок. Первый шаг — верификация всех международных маршрутов, чтобы иметь актуальный перечень. Это позволит нам видеть реальную ситуацию с перевозками и, в частности, планировать работу сервиса для пересечения границы автобусами. Кроме того, верификация всех маршрутов — это возможность расширения рынка. Ведь из-за наличия определенного маршрута только на бумаге другой перевозчик не может открыть маршрут и предоставлять соответствующие услуги", — отметил заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Serhiy Derkach.
По словам Сергея Деркача, после верификации маршрутов в Польшу такая же работа будет происходить с маршрутами, ведущими в другие страны. В таком случае перевозчик должен обратиться в Министерство с заявлением об отмене или внесении изменений в маршрут.
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По материалам:
Finance.ua
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