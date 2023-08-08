Украина закрывает 280 международных автобусных маршрутов — Finance.ua

Украина закрывает 280 международных автобусных маршрутов Сегодня 15:36 — Фондовый рынок

Украина закрывает 280 международных автобусных маршрутов

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры начало реформирование международных пассажирских перевозок для улучшения качества сервиса и услуг для пассажиров. Первым шагом в этом направлении стало упорядочение перечня международных автобусных маршрутов.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Так, по решению профильной Комиссии было закрыто 280 международных автомобильных маршрутов, из которых:

Маршруты без соответствующих разрешений со стороны Польши — 118;

Маршруты, ведущие в рф — 140;

Маршруты в Польшу, заявления по закрытию которых подали перевозчики — 22.

Сейчас Министерство начинает масштабные изменения в сфере международных автобусных перевозок. Первый шаг — верификация всех международных маршрутов, чтобы иметь актуальный перечень. Это позволит нам видеть реальную ситуацию с перевозками и, в частности, планировать работу сервиса для пересечения границы автобусами. Кроме того, верификация всех маршрутов — это возможность расширения рынка. Ведь из-за наличия определенного маршрута только на бумаге другой перевозчик не может открыть маршрут и предоставлять соответствующие услуги", — отметил заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Serhiy Derkach

По словам Сергея Деркача, после верификации маршрутов в Польшу такая же работа будет происходить с маршрутами, ведущими в другие страны. В таком случае перевозчик должен обратиться в Министерство с заявлением об отмене или внесении изменений в маршрут.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.