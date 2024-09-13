Украина заказала трансформаторов больше, чем вся мощность потребления Польши — Finance.ua

Украина заказала трансформаторов больше, чем вся мощность потребления Польши
Украина уже заказала больше трансформаторов, чем вся мощность потребления Польши.
Об этом рассказал бывший глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью ЭП.
Энергетиками было заказано столько трансформаторов, сколько было до первых обстрелов.
«За трансформаторы можете не переживать. Их больше, чем вся мощность потребления Польши», — отметил он.
Он добавил, что из-за атак рф Украина потеряла половину генерации, поэтому важно сфокусироваться на защите уцелевшего на электростанциях и усиливать эту защиту.
Напомним:
Уязвимые к атакам «шахедов» объекты энергетики — в том числе и подстанции на электростанциях — должны были закрыть вторым уровнем защиты, но он был реализован только на подстанциях «Укрэнерго».
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