Украина за год открыла 12 новых рынков для агроэкспорта — Finance.ua

Украина за год открыла 12 новых рынков для агроэкспорта Сегодня 19:34 — Аграрный рынок

Украина за год открыла 12 новых рынков для агроэкспорта

Прошлый год, несмотря на все вызовы, связанные с вооруженной агрессией рф, был плодотворным для Украины в расширении международных рынков сбыта.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Несмотря на ограничения визитов иностранных инспекторов в нашу страну, были согласованы международные ветеринарные сертификаты на экспорт продукции из Украины в 12 стран мира. В частности:

Албания — мясные полуфабрикаты;

Грузия — улитки;

Доминикана — молоко и молочные продукты;

Израиль — декоративная пресноводная рыба, живые кролики, кожа и шкуры, жевательные предметы для домашних животных;

Канада — мясо птицы и продукты из него;

Кения — молоко и молочные продукты;

Северная Македония — жевательные предметы и консервированные корма для домашних животных;

Сингапур — корма для домашних животных;

Сербия — инкубационные яйца, консервированные и переработанные корма для животных;

Турция — продукты переработки животного белка, рыбные продукты;

Пакистан — столовые яйца;

Черногория — мясные полуфабрикаты, мясные продукты, обработанные желудки, пузыри, кишки.

Сообщается также, что в 2022 году увеличилось количество предприятий-производителей продуктов животного происхождения, обладающих правом экспорта своей продукции на территорию Европейского Союза. Сейчас их на 53 больше, чем было в начале 2022 года. Для сравнения, за 2021 год такое право получили только 23 предприятия.

«Эта положительная динамика в увеличении количества украинских экспортеров на европейский рынок чрезвычайно важна в условиях полученного Украиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Работа в этом направлении будет продолжаться постоянно и при выполнении требований соглашения об Ассоциации с ЕС в рамках наших обязательств по вступлению в Евросоюз эта цифра будет увеличиваться каждый день», — считают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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