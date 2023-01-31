Украина за год открыла 12 новых рынков для агроэкспорта — Finance.ua
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Украина за год открыла 12 новых рынков для агроэкспорта

Аграрный рынок
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Украина за год открыла 12 новых рынков для агроэкспорта
Украина за год открыла 12 новых рынков для агроэкспорта
Прошлый год, несмотря на все вызовы, связанные с вооруженной агрессией рф, был плодотворным для Украины в расширении международных рынков сбыта.
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Несмотря на ограничения визитов иностранных инспекторов в нашу страну, были согласованы международные ветеринарные сертификаты на экспорт продукции из Украины в 12 стран мира. В частности:
  • Албания — мясные полуфабрикаты;
  • Грузия — улитки;
  • Доминикана — молоко и молочные продукты;
  • Израиль — декоративная пресноводная рыба, живые кролики, кожа и шкуры, жевательные предметы для домашних животных;
  • Канада — мясо птицы и продукты из него;
  • Кения — молоко и молочные продукты;
  • Северная Македония — жевательные предметы и консервированные корма для домашних животных;
  • Сингапур — корма для домашних животных;
  • Сербия — инкубационные яйца, консервированные и переработанные корма для животных;
  • Турция — продукты переработки животного белка, рыбные продукты;
  • Пакистан — столовые яйца;
  • Черногория — мясные полуфабрикаты, мясные продукты, обработанные желудки, пузыри, кишки.
Сообщается также, что в 2022 году увеличилось количество предприятий-производителей продуктов животного происхождения, обладающих правом экспорта своей продукции на территорию Европейского Союза. Сейчас их на 53 больше, чем было в начале 2022 года. Для сравнения, за 2021 год такое право получили только 23 предприятия.
«Эта положительная динамика в увеличении количества украинских экспортеров на европейский рынок чрезвычайно важна в условиях полученного Украиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Работа в этом направлении будет продолжаться постоянно и при выполнении требований соглашения об Ассоциации с ЕС в рамках наших обязательств по вступлению в Евросоюз эта цифра будет увеличиваться каждый день», — считают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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