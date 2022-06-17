Украина вводит визовый режим для россиян — Finance.ua

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Украина вводит визовый режим для россиян

Сегодня 15:13Казна и Политика
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Украина вводит визовый режим для россиянУкраина вводит визовый режим для россиян
Украина с 1 июля введет визовый режим для граждан россии.
Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале.
«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины», — сообщил Президент.

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По его словам, Кабмин должен принять постановление «О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством российской федерации о безвизовых поездках граждан Украины и российской федерации и применении некоторых международных договоров Украины с российской федерацией».
Согласно запланированному решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан россии, отметил Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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