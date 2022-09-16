Украина вошла в топ-3 страны по внедрению криптовалют — Finance.ua

Украина вошла в топ-3 страны по внедрению криптовалют Сегодня 03:27 — Финтех и Карты

Украина вошла в топ-3 страны по внедрению криптовалют

Аналитическая компания Chainalysis опубликовала рейтинг под названием «Глобальный индекс внедрения криптовалют Chainalysis 2022 года».

Вьетнам возглавил список стран. Филиппины разместились на втором месте. На третьем месте — Украина.

www.chainalysis.com

Аналитики отметили, что из 20 находящихся в списке стран 10 верхних — это страны с уровнем дохода ниже среднего. Восемь — страны с уровнем дохода выше среднего и две с высоким уровнем дохода.

Для определения стран, попадающих в список, аналитическая компания использовала пять индексов, учитывающих движение криптовалюты через централизованные платформы, такие как криптовалютные биржи, пиринговые транзакции и приложения децентрализованного финансирования (DeFi). В этом году методология была обновлена и включает в себя две метрики, учитывающие объем транзакций DeFi.

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cryptomisto По материалам:

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