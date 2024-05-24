Украина в этом году поднялась в мировом рейтинге производителей стали (инфографика) — Finance.ua

Украина в этом году поднялась в мировом рейтинге производителей стали (инфографика) Сегодня 07:47 — Казна и Политика

Украина поднялась на одну позицию, заняв 22 место среди 71 страны, в рейтинге крупнейших производителей стали.

Об этом сообщает ассоциация производителей стали Worldsteel.

В январе-апреле 2024 г. Украина произвела 2,4 млн тонн стали, что на 32,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мировое первенство в выплавке стали удерживает КНР с долей 54,95% или 343,67 млн ​​тонн.

В целом мировая выплавка стали за первые четыре месяца сократилась в годовом выражении на 0,8% до 625,7 млн. тонн. Также упала и мировая выплавка чугуна в годовом выражении на 2,43% до 460,57 млн. тонн.

Относительно выплавки чугуна Украина осталась на 15-й позиции в глобальном рейтинге из 40 стран, несмотря на увеличение производства на 25% до 2,19 млн тонн по сравнению с январем-апрелем 2023 года.

Мировое первенство в выплавке чугуна также принадлежит КНР с долей 61,9% или 284,99 млн. тонн. За ним следуют Индия, Япония и рф.

Економічна Правда По материалам:

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