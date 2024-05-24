Украина в этом году поднялась в мировом рейтинге производителей стали (инфографика) — Finance.ua
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Украина в этом году поднялась в мировом рейтинге производителей стали (инфографика)

Казна и Политика
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Украина поднялась на одну позицию, заняв 22 место среди 71 страны, в рейтинге крупнейших производителей стали.
Украина в этом году поднялась в мировом рейтинге производителей стали (инфографика)
Об этом сообщает ассоциация производителей стали Worldsteel.
В январе-апреле 2024 г. Украина произвела 2,4 млн тонн стали, что на 32,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Мировое первенство в выплавке стали удерживает КНР с долей 54,95% или 343,67 млн ​​тонн.
В целом мировая выплавка стали за первые четыре месяца сократилась в годовом выражении на 0,8% до 625,7 млн. тонн. Также упала и мировая выплавка чугуна в годовом выражении на 2,43% до 460,57 млн. тонн.
Относительно выплавки чугуна Украина осталась на 15-й позиции в глобальном рейтинге из 40 стран, несмотря на увеличение производства на 25% до 2,19 млн тонн по сравнению с январем-апрелем 2023 года.
Мировое первенство в выплавке чугуна также принадлежит КНР с долей 61,9% или 284,99 млн. тонн. За ним следуют Индия, Япония и рф.
По материалам:
Економічна Правда
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