Украина увеличила экспорт продуктов питания в страны ЕС и Азию — Finance.ua

Украина увеличила экспорт продуктов питания в страны ЕС и Азию Сегодня 20:45 — Казна и Политика

В январе-июне 2023 года экспорт украинской агропродовольственной продукции увеличился против прошлогодних показателей за соответствующий период на 10 221 млн долларов на 16% и составил 11 847 млн долларов.

Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины сообщил заместитель директора Национального научного центра « Институт аграрной экономики », член-корреспондент НААН Николай Пугачев, пишет agro-business.

«По расчетам ученых Института аграрной экономики, доля экспорта агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины по результатам шести месяцев 2023 года составляет 61%», — отметил ученый.

По его словам, основными рынками сбыта отечественной агропродукции остаются три региона — страны Европейского Союза, Азии и Африки. В I полугодии 2023 года их суммарная доля составила около 82% стоимости украинского экспорта сельхозпродукции.

«При этом наблюдается наращивание поставок в Евросоюз, который второй год подряд выступает главным рынком сбыта, а также Азии, тогда как экспорт продовольствия в Африку снижается», — отметил Николай Пугачев.

Позицию основного импортера отечественной агропродукции с самого начала полномасштабной войны удерживают страны — члены Европейского Союза. За январь-июнь 2023 года они закупили более 44% украинского продовольствия — на 5270 млн долларов, на 8% превысив показатель за соответствующий период в прошлом году.

За I полугодие 2023 года страны Азии закупили украинское продовольствие на 3755 млн долларов, что на 5% больше, чем за соответствующий период 2022 года. Доля Азии за этот период составила примерно 32% общего экспорта аграрной продукции.

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