Украина увеличила экспорт мяса птицы — Finance.ua

Украина увеличила экспорт мяса птицы Сегодня 07:51 — Казна и Политика

В январе-октябре 2024 г. Украина экспортировала 373,8 тыс. тонн мяса и съедобных субпродуктов птицы — на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В денежном эквиваленте экспорт за 10 месяцев этого года вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до $796,2 млн.

Главными покупателями этой продукции за 10 месяцев 2024 были Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,4%) и Словакия (8,9%).

agronews По материалам:

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