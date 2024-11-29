Украина увеличила экспорт мяса птицы — Finance.ua

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Украина увеличила экспорт мяса птицы

Казна и Политика
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В январе-октябре 2024 г. Украина экспортировала 373,8 тыс. тонн мяса и съедобных субпродуктов птицы — на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
В денежном эквиваленте экспорт за 10 месяцев этого года вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до $796,2 млн.
Главными покупателями этой продукции за 10 месяцев 2024 были Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,4%) и Словакия (8,9%).
По материалам:
agronews
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