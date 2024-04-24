Украина упрощает регистрацию хлопчатника для производства пороха: ВР приняла решение — Finance.ua

Украина упрощает регистрацию хлопчатника для производства пороха: ВР приняла решение Сегодня 17:33 — Казна и Политика

Верховная Рада приняла закон об упрощении ввоза и обращения в Украине сортов хлопчатника, необходимых для производства пороха, на период военного положения и в течение двух лет после его завершения или отмены.

Верховная Рада приняла закон об упрощении в Украине регистрации хлопчатника, который нужен для производства пороха, сообщили в среду в Минагрополитики.

«Документ упрощает ввоз и оборот в Украину сортов хлопчатника, который необходим для производства пороха», — говорится в сообщении министерства в соцсетях.

Как отмечается, на период военного положения и в течение двух лет со дня его окончания или отмены устанавливается упрощенная процедура государственной регистрации сортов и государственной регистрации прав на сорта хлопчатника без квалификационной экспертизы.

В частности, как указано, упрощается:

Процедура введения семян сортов хлопчатника и их использование без проведения сертификации семенного материала.

Процедура государственной регистрации сортов или государственной регистрации прав на сорта хлопчатника без квалификационной экспертизы.

Ввоз на таможенную территорию Украины, проведение исследований, государственных апробаций (испытаний) и промышленного производства генетически модифицированного хлопчатника, продукции, произведенной с его применением, без государственной регистрации ГМО и получения соответствующих разрешений.

Хлопчатник — род многолетних растений семейства мальвовых. Растение является важным сырьем для производства пороха.

Существует глобальный дефицит боеприпасов из-за недостатка пороха, вызванного повышенным спросом во время войны в Украине, что делает закупку снарядов очень сложной.

УНН По материалам:

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