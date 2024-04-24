Украина упрощает регистрацию хлопчатника для производства пороха: ВР приняла решение — Finance.ua
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Украина упрощает регистрацию хлопчатника для производства пороха: ВР приняла решение

Казна и Политика
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Верховная Рада приняла закон об упрощении ввоза и обращения в Украине сортов хлопчатника, необходимых для производства пороха, на период военного положения и в течение двух лет после его завершения или отмены.
Верховная Рада приняла закон об упрощении в Украине регистрации хлопчатника, который нужен для производства пороха, сообщили в среду в Минагрополитики.
«Документ упрощает ввоз и оборот в Украину сортов хлопчатника, который необходим для производства пороха», — говорится в сообщении министерства в соцсетях.
Как отмечается, на период военного положения и в течение двух лет со дня его окончания или отмены устанавливается упрощенная процедура государственной регистрации сортов и государственной регистрации прав на сорта хлопчатника без квалификационной экспертизы.
В частности, как указано, упрощается:
  • Процедура введения семян сортов хлопчатника и их использование без проведения сертификации семенного материала.
  • Процедура государственной регистрации сортов или государственной регистрации прав на сорта хлопчатника без квалификационной экспертизы.
  • Ввоз на таможенную территорию Украины, проведение исследований, государственных апробаций (испытаний) и промышленного производства генетически модифицированного хлопчатника, продукции, произведенной с его применением, без государственной регистрации ГМО и получения соответствующих разрешений.
Хлопчатник — род многолетних растений семейства мальвовых. Растение является важным сырьем для производства пороха.
Существует глобальный дефицит боеприпасов из-за недостатка пороха, вызванного повышенным спросом во время войны в Украине, что делает закупку снарядов очень сложной.
По материалам:
УНН
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