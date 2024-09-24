Украина улучшила позиции в мировом рейтинге производителей стали — Finance.ua

Украина улучшила позиции в мировом рейтинге производителей стали
Украина по итогам января-августа 2024 года поднялась на одну позицию в мировом рейтинге производителей стали WorldSteel, заняв 20-е место.
Об этом сообщило объединение Укрметаллургпром.
В течение 8 месяцев 2024 г. отечественные предприятия выплавили 5,27 млн т, что на 30,79% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Кроме этого, по итогам восьми месяцев текущего года Украина осталась на 13 позиции среди 40 стран-производителей по объемам производства чугуна (4,73 млн т или 21,11% по отношению к январю-августу 2023 г.).
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