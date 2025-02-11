Украина ухудшила показатели в Индексе восприятия коррупции от Transparency International — Finance.ua
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Украина ухудшила показатели в Индексе восприятия коррупции от Transparency International

Мир
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Украина ухудшила показатели в Индексе восприятия коррупции от Transparency International
Украина ухудшила показатели в Индексе восприятия коррупции от Transparency International
Украина получила 35 баллов из 100 в Индексе восприятия коррупции — 2024 и заняла 105 место среди 180 стран, участвовавших в рейтинге. Если сравнить с позапрошлым годом, Украина потеряла один рейтинговый пункт.
Об этом говорится в отчете международной организации Transparency International.
Индекс восприятия коррупции за 2024 год показывает, что коррупция является опасной проблемой в любой части мира, но положительные изменения все же происходят. Индекс ранжирует 180 стран и территорий по всему миру по уровню коррупции в государственном секторе. Результаты подают по шкале от 0 (большая коррумпированность) до 100 (нет коррупции).
Украина ухудшила показатели в Индексе восприятия коррупции от Transparency International
В Transparency International Ukraine отмечают, что Украина потеряла один балл в Индексе восприятия коррупции из-за формального подхода к выполнению многих реформ или сознательной пробуксовке в их реализации.
Украина ухудшила показатели в Индексе восприятия коррупции от Transparency International
За 2023 год Украина получила 36 баллов из 100, что стало лучшим историческим результатом в стране. В 2022 году у Украины было 33 балла, в 2021 — 32. Худший показатель рейтинг зафиксировал в 2013 году — тогда Украина набрала только 25 баллов из 100.
В 2024 году наилучшие показатели были у Дании, Финляндии, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швеции и Швейцарии. А наихудшим образом себя показали Сомали, Сирия, Венесуэла, Южный Судан, Йемен.
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По материалам:
theБабель
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