Украина тратит в 7 раз меньше государственных средств на лоббирование в США, чем россия (инфографика) — Finance.ua

Украина тратит в 7 раз меньше государственных средств на лоббирование в США, чем россия (инфографика) Сегодня 13:00

Украина тратит в 7 раз меньше государственных средств на лоббирование в США, чем россия (инфографика)

62,5 тысячи долларов государственных средств потратила Украина на лоббирование в США в 2024 году по данным FARA (Foreign Agents Registration Act). Это в 6 раз меньше, чем в 2023 году. Об этом пишет государственных средств потратилана лоббирование в США в 2024 году по данным FARA (Foreign Agents Registration Act). Это в 6 раз меньше, чем в 2023 году. Об этом пишет Опендатабот

США

В общей сложности более 5,4 млн долларов ушло на лоббирование интересов Украины в Америке с начала 2022 года.

россия

Для сравнения, россия потратила в 2,2 раза больше на лоббирование за тот же период — 11,8 млн долларов.

За все время в США зарегистрировано 6 882 лоббистские компании, из которых только 517 активны сейчас. Именно они обеспечивают влияние на американских политиков, формируя повестку дня в Вашингтоне.

62,5 тысячи долларов потратила Украину на лоббистские услуги в США за 2024 год. Это в 6 раз меньше, чем в 2023 году — 366,7 тысячи долларов. В целом с 2022 года Украина потратила на лоббирование своих интересов 5,4 млн долларов. Это в 2,2 раза меньше, чем потратила россия за этот же период: 11,8 млн долларов.

Сокращение издержек отмечается и в других странах. Польша, например, уменьшила финансирование лоббистов в США в 5 раз, сократив расходы до 245,2 тысячи долларов в 2024 году.

россия же урезала свое государственное финансирование лоббистов в 18 раз, уменьшив расходы до 461,2 тысячи долларов в 2024 году. Однако даже после такого сокращения рф все еще тратит на лоббирование в США в 7,4 раза больше, чем Украина, и почти вдвое больше, чем Польша.

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