Украина технически готова присоединиться к европейской Конвенции о совместном транзите — Finance.ua

Украина технически готова присоединиться к европейской Конвенции о совместном транзите

Сегодня 20:34 — Казна и Политика

Украина полностью готова присоединиться к европейской Конвенции о процедуре совместного транзита.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

Украина завершила последний этап тестирования — международное тестирование национального приложения NCTS, и таким образом полностью готова присоединиться к европейской Конвенции о процедуре совместного транзита.

К такому выводу пришли участники встречи по завершению международного тестирования, состоявшейся 8 июня 2022 года. Во встрече приняли участие представители Гостаможслужбы, Генерального директората по вопросам налогообложения и Таможенного союза Европейской комиссии (DG TAXUD) и таможенных администраций Австрии, Бельгии, Болгарии, Северной Македонии и Румынии, которые помогали Украине тестировать национальное приложение NCTS.

«Это очень важный результат для Украины. Европейская сторона придает принципиальное значение тестированию перед присоединением к международной транзитной системе, поскольку Конвенция объединяет 36 стран. Мы говорим: если в одной стране возникает проблема, она становится проблемой для всех других стран. Поэтому цель тестов — убедиться, что Украина может взаимодействовать с другими доменами, что украинская система покрывает все транзитные сценарии и система работает во всех странах одинаково», — отметил международный эксперт EU4PFM по вопросам таможни Витянис Алишаускас.

Следующим шагом в продвижении Украины к вступлению в Конвенцию о процедуре совместного транзита должна быть оценочная миссия DG TAXUD.

Как известно, в сентябре 2021 года в Украине завершено формирование нормативно-правовой базы, необходимой для внедрения всего функционала, предусмотренного режимом совместного транзита, а также создание технических возможностей для его применения, и подготовка персонала. В настоящее время в Украине идет этап национального применения NCTS. Как ожидается, международное применение режима общего транзита может начаться уже в 2022 году.

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