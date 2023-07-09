Украина стала основным рынком сбыта алкоголя Молдовы — Finance.ua

Украина стала основным рынком сбыта алкоголя Молдовы Сегодня 04:01 — Казна и Политика

Украина стала основным рынком сбыта алкоголя Молдовы

В первом квартале 2023 года Молдова на 26,8% увеличила экспорт алкоголя и этилового спирта: основным рынком сбыта молдавской алкогольной продукции стала Украина.

Об этом сообщает Mold-street.com со ссылкой на данные Национального банка Молдовы (НБМ), пишет «Европейская правда».

Согласно статистическим данным, Украина оказалась на первом месте импортеров алкоголя Молдовы, россия — на восьмом. Украина также потеснила беларусь и Румынию.

По подсчетам Нацбанка, экспорт молдавского алкоголя в Украину вырос примерно в 6,5 раза — до $9,40 млн по сравнению с $1,44 млн в первом квартале 2022 года.

Доля Украины в общем объеме экспорта алкоголя из Молдовы составила 17,6%, доля Румынии — 17,1%, беларуси — 14,5%.

Напомним, в июне Молдова подписала соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которое входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Соглашение Молдовы с ЕАСТ охватывает торговлю товарами, услугами, права интеллектуальной собственности, конкуренцию, государственные закупки и устойчивое развитие.

Економічна Правда По материалам:

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