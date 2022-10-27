Украина сохранила 23-е место в рейтинге Worldsteel по объемам производства стали в январе-сентябре — Finance.ua

Украина сохранила 23-е место в рейтинге Worldsteel по объемам производства стали в январе-сентябре Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Украина сохранила 23-е место в рейтинге международной ассоциации Worldsteel по объемам производства стали в январе-сентябре.

Об этом говорится в сообщении объединения предприятий «Укрметаллургпром».

Согласно ему, по результатам производства в январе-сентябре Украина занимает 23-ю позицию среди 64 стран — производителей стали с результатом 5,53 млн тонн, что в 2,9 раза ниже показателя января-сентября 2021 года.

Первое место традиционно принадлежит Китаю: китайские металлурги за 9 месяцев выплавили 780,83 млн тонн, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Доля Китая в мировом производстве стали составляет 55,6%.

Второе место принадлежит Индии (производство увеличилось на 6,4% до 93,28 млн тонн), третье место — Японии (уменьшилось на 6% до 67,8 млн тонн), четвертое место — США (уменьшилось на 4,3% до 61 ,5 млн тонн), пятое — России (уменьшилось на 6% до 54,6 млн тонн), шестое — Южной Корее (уменьшилось на 4,4% до 50,5 млн тонн), седьмое — Германии (уменьшилось на 4,8% до 25,4 млн тонн), восьмое — Турции (уменьшилось на 9,3% до 27,3 млн тонн), девятое — Бразилии (уменьшилось на 5,3% до 25,9 млн тонн), десятое — Ирану (увеличилось на 9,8% до 22,2 млн тонн).

Мировое производство стали в январе-сентябре составило 1 405,19 млн тонн, что на 4,3% ниже показателя января-сентября 2021 года.

Украина заняла 23-е место в рейтинге международной ассоциации Worldsteel по объемам производства стали в январе-августе.

Украина заняла 14 место в рейтинге Worldsteel по объемам производства стали в 2021 году с результатом 21,37 млн тонн, что на 3,6% больше, чем в 2020 году.

Українські Новини По материалам:

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