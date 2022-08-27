Украина снизила экспорт зерна в 2,1 раза — Finance.ua

Украина снизила экспорт зерна в 2,1 раза Сегодня 05:05 — Казна и Политика

Фактические объемы экспорта Украиной зерна с начала 2022/2023 маркетингового года (июль 2022 — июнь 2023) по состоянию на 19 августа составляют 2,988 млн тонн, что в 2,1 раза, или на 3,189 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Уже экспортировано 783 тыс. тонн пшеницы, 257 тыс. тонн ячменя и 1935 тыс. тонн кукурузы.

При этом за указанный период снизился экспорт пшеничной муки и муки из других культур в 2,6 раза или на 11,5 тыс. тонн до 7,4 тыс. тонн.

Украина, учитывая среднестатистические цены на мировом продовольственном рынке, ожидает получения от экспорта зерновых по меньшей мере 20 млрд долларов.

5 августа из морских портов «Одесса» и «Черноморск» вышел первый караван с украинским зерном.

Фактические объемы экспорта Украиной зерна по итогам 2021/2022 маркетингового года (июль 2021 — июнь 2022) составили 48,508 млн тонн, что на 8,5%, или на 3,79 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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