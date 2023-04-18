Украина снизила экспорт зерна на 12,7% до 39,5 млн тонн с начала 2022/2023 — Finance.ua

Украина снизила экспорт зерна на 12,7% до 39,5 млн тонн с начала 2022/2023 Сегодня 08:26 — Казна и Политика

Фактические объемы экспорта Украиной зерна с начала 2022/2023 маркетингового года (июль 2022 — июнь 2023) по состоянию на 14 апреля составляют 39,503 млн тонн, что на 12,7%, или на 5,76 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передают Українські Новини.

Уже экспортировано 13 572 тыс. тонн пшеницы, 2326 тыс. тонн ячменя, 17,8 тыс. тонн ржи и 23 282 тыс. тонн кукурузы.

При этом за указанный период увеличился экспорт пшеничной муки и муки из других культур на 79% или на 53,9 тыс. тонн до 122,3 тыс. тонн.

Как сообщали Українськi Новини, 5 августа из морских портов «Одесса» и «Черноморск» вышел первый караван с украинским зерном.

Фактические объемы экспорта Украиной зерна по итогам 2021/2022 маркетингового года (июль 2021 — июнь 2022) составили 48,508 млн тонн, что на 8,5%, или на 3,79 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году.

Українські Новини По материалам:

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