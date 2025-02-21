Украина рискует потерять иностранных инвесторов из-за нового регулирования фармрынка — Кушнирук — Finance.ua
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Украина рискует потерять иностранных инвесторов из-за нового регулирования фармрынка — Кушнирук

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Введение государственного регулирования посредством критических надбавок и запрета скидок от производителей может иметь негативные последствия для фармацевтического рынка Украины, считает экономический эксперт Борис Кушнирук.
жестких ограничений может только усугубить проблемы в отрасли. В частности, он отметил риски, связанные с запретом производителям предоставлять скидки ритейлу.
«Если вы это выбиваете из-под них, это не влияет прямо на снижение цен, а наоборот, создает сложную ситуацию для сетей», — пояснил Кушнирук.
Он также подчеркнул, что чрезмерное вмешательство в фармацевтический рынок может снизить уровень конкуренции, что в итоге повлияет на доступность и ценовую политику лекарственных средств. Отдельно эксперт обратил внимание на важность сохранения иностранных инвестиций в сектор.
Он подчеркнул, что жесткое регулирование может вынудить иностранные компании покинуть украинский рынок, что негативно отразится на экономике страны."Безусловно, нам нужно, чтобы иностранный бизнес оставался, работал и инвестировал в экономику страны", — подытожил Кушнирук.
Напомним, экономический эксперт Сергей Лямец ранее сообщил www.facebook.com/anserua/posts/pfbid02edRQ93GvSLqTaw9r4TqnTpPtZKV1UBdtrRMCir7HWXdFDjZRESdhjarnaSkyCKi1l?rdid=5xOPzlzs млрд грн ежегодно.
По материалам:
Борис Кушнірук
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