Украина расторгла соглашения с рф о воздушном сообщении и поставках — Finance.ua

Украина расторгла соглашения с рф о воздушном сообщении и поставках
Кабинет министров принял решение прекратить действие соглашений с правительством россии о воздушном сообщении и о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники.
Об этом в Телеграме сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством рф о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, заключенного 12.01.1994», — говорится в сообщении.
Также он добавил, что прекращено действие соглашения между Правительством рф и Правительством Украины о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, подписанного 08 февраля 1993 года.
Справка Finance.ua:
- Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины официально прекратило действие последнего имеющегося соглашения с российской федерацией в области рыбного хозяйства в Азовском море.
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