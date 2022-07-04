Украина просит на восстановление 750 млрд евро: понадобится 10 лет и три этапа — Finance.ua

Украина просит на восстановление 750 млрд евро: понадобится 10 лет и три этапа Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Украине на полное восстановление экономики и инфраструктуры, которые пострадали в результате полномасштабного нападения и уничтожения мирных городов россией, а также на сохранение устойчивости в период войны необходимо 750 млрд евро.

Само восстановление должно продлится в течение 10 лет (сумма рассчитана на весь период).

Об этом в интервью рассказал глава комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он также является секретарем Нацсовета по восстановлению Украины. 4 июля в Швейцарии представители Украины, среди которых Гетманцев, презентовали проект плана восстановления на 2,2 тыс. страницах. Его, по словам нардепа, готовили более 2 тыс. экспертов.

Всего восстановление будет состоять из трех этапов:

на время войны (чтобы сохранить устойчивость) — до конца 2022 года;

на время активной подготовки для вступления в ЕС — 2023-2024 года;

на восстановление уже в составе ЕС — 2026-2032 года.

На первый этап (до конца года) Украине необходимо около 65 млрд евро. Вся сумма 750 млрд евро) должна быть профинансирована из трех источников: частные средства (около трети), гранты от международных партнеров и кредиты на льготных условиях.

750 млрд евро — то, что предлагают. Но это разные источники, треть — частные инвестиции. Кроме этого, мы рассчитываем на гранты, на кредиты на льготных условиях. И все это расписано по годам. Для того, чтобы мы выстояли и победили, мы предлагаем рассмотреть цифру до конца года в 60-65 млрд. Это этап устойчивости. Другие деньги расписаны по годам. Мы понимаем, что ресурсов бюджета будет недостаточно, чтобы провести восстановление, — рассказал глава комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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