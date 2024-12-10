Украина продолжит получать финпомощь от стран, с которыми подписала гарантии безопасности, — ОП Сегодня 12:20 — Казна и Политика

Украина и далее будет получать финансовую помощь от стран, с которыми подписала соглашение о сотрудничестве безопасности.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, выступая в ходе опроса «Внешняя политика и безопасность. Настроения украинского общества».

По словам Жовквы, лидеры стран, с которыми Украина подписала гарантии безопасности, подтверждают, что Киев будет получать финансовую поддержку и в последующие годы.

Он напомнил, что Украина уже заключила соглашения с 27 странами, а срок их действия составляет 10 лет.

«Ярким примером является позиция Великобритании, когда новый премьер-министр (Кир Стармер, глава британского правительства — ред.), придя к власти, заявил, что он знает о существовании этого соглашения и знает, какая сумма была заложена по финансированию военных нужд Украины от Британии, и он будет продолжать держаться этой суммы», — рассказал замглавы Офиса президента.

Жовква добавил, что союзники Украины при планировании бюджетов сразу закладывают сумму, предусмотренную на помощь Киеву. В противном случае — партнеры помнят о том, какие суммы были выделены на 2024 год и их позиция — «не меньше».

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