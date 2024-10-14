Украина получит дополнительный кредит от Канады на 300 млн долларов — Finance.ua
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Украина получит дополнительный кредит от Канады на 300 млн долларов

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11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение с правительством Канады о кредите на 400 млн канадских долларов (около 300 млн долларов США). Средства пойдут на финансирование приоритетных расходов госбюджета Украины через Административный счет МВФ.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
Марченко подчеркнул значительную роль Канады в поддержке Украины с начала полномасштабного вторжения, отметив, что сумма прямой бюджетной поддержки с февраля 2022 года превышает 5 млрд долларов.
Министр выразил благодарность правительству и гражданам Канады за их солидарность и помощь в стабилизации финансовой системы Украины.
Новый кредит предоставляется на 10 лет с процентной ставкой в ​​1,5% годовых, а льготный период составляет 4,5 года. Ожидается, что в ближайшее время эти средства поступят в общий фонд государственного бюджета.

Помощь Украине от Канады

Канада с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину стала одним из самых активных международных партнеров нашей страны. Поддержка Канады включает широкий спектр направлений: от военной помощи до гуманитарной и финансовой поддержки, а также активной дипломатической работы на международной арене.
В июле премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал пакет помощи Украине на 500 млн. канадских долларов.
По материалам:
РБК-Україна
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