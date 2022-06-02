Украина получит €330 миллионов помощи от ЕС для поддержки населения и экономики — Finance.ua

Украина получит €330 миллионов помощи от ЕС для поддержки населения и экономики

Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Украина получит €330 миллионов помощи от ЕС для поддержки населения и экономики

Украина получит от Евросоюза 330 млн евро в рамках Программы ЕС по поддержке Украины в чрезвычайных ситуациях. Эти средства рассчитаны на поддержку населения, пострадавшего в результате войны россии против Украины, а также будут способствовать укреплению устойчивости страны.

Соответствующее соглашение подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и заместитель генерального директора Директората по добрососедству и расширению Еврокомиссии Катарина Матернова.

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«Экстренный пакет помощи является важным шагом для поддержки украинцев в условиях войны. Объединяем усилия по облегчению страданий украинских граждан и усилению устойчивости Украины для противостояния полномасштабной войне россии», — прокомментировала Стефанишина.

В частности, средства рассчитаны на поддержку внутренне перемещенных лиц, малых сельскохозяйственных хозяйств, гражданского общества и СМИ, восстановление гражданской и транспортной инфраструктуры, повышение энергетической устойчивости, включая усиление безопасности и восстановление энергетической инфраструктуры, энергоснабжение и запасы.

Эти средства предоставляются из бюджета ЕС в соответствии с Инструментом соседства, развития и международного сотрудничества.

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