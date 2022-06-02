Для Украины собрали уже более $100 миллионов в криптовалюте — Finance.ua

Для Украины собрали уже более $100 миллионов в криптовалюте

Сегодня 13:28 — Казна и Политика

Для Украины собрали уже более $100 миллионов в криптовалюте

За более чем три месяца общая сумма донатов в криптоактивах превысила 100 млн долл., из них более 60 млн долл. поступили в криптофонд Aid For Ukraine.

Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграм

«Криптосообщество поддерживает Украину с первых дней войны, как только российские танки зашли на наши территории. За более чем 3 месяца общая сумма донатов в криптоактивах превысила $100 млн, из них более $60 млн поступили в криптофонд Aid For Ukraine», — сообщил Федоров.

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Он отметил, что за эти средства закупаются автомобили на передовую, дроны и другое необходимое оборудование для наших защитников.

«Украинский криптобизнес также приобщился к сбору средств. Блокчейн-компания Everstake задонатила $10 млн в крипте, из которых $3,4 млн — в наш криптофонд Aid For Ukraine. Этих средств достаточно, чтобы закупить более 5 тысяч бронежилетов, каждый из которых спасает жизнь наших защитников. Привлекаем технологический мир к поддержке Украины и становимся ближе к победе каждый день», — заметил Федоров.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины запустило горячую линию для находящихся в странах Европы переселенцев.

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