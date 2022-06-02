Для Украины собрали уже более $100 миллионов в криптовалюте — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Для Украины собрали уже более $100 миллионов в криптовалюте

Сегодня 13:28Казна и Политика
14
Для Украины собрали уже более $100 миллионов в криптовалютеДля Украины собрали уже более $100 миллионов в криптовалюте
За более чем три месяца общая сумма донатов в криптоактивах превысила 100 млн долл., из них более 60 млн долл. поступили в криптофонд Aid For Ukraine.
Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграм.
«Криптосообщество поддерживает Украину с первых дней войны, как только российские танки зашли на наши территории. За более чем 3 месяца общая сумма донатов в криптоактивах превысила $100 млн, из них более $60 млн поступили в криптофонд Aid For Ukraine», — сообщил Федоров.
Читайте также
Он отметил, что за эти средства закупаются автомобили на передовую, дроны и другое необходимое оборудование для наших защитников.
«Украинский криптобизнес также приобщился к сбору средств. Блокчейн-компания Everstake задонатила $10 млн в крипте, из которых $3,4 млн — в наш криптофонд Aid For Ukraine. Этих средств достаточно, чтобы закупить более 5 тысяч бронежилетов, каждый из которых спасает жизнь наших защитников. Привлекаем технологический мир к поддержке Украины и становимся ближе к победе каждый день», — заметил Федоров.
Место для вашей рекламы
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины запустило горячую линию для находящихся в странах Европы переселенцев.
Получить бесплатную консультацию можно по телефонам: 080 033 31 83 (звонки безвозмездные на территории Украины), +48 22 266 22 75 (международный номер для звонков с территории стран ЕС, плата за звонки взимается в соответствии с тарифными условиями оператора).

Как помочь украинской армии

По материалам: Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.