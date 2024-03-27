Украина получит $1,5 млрд от Всемирного банка — Finance.ua

Украина получит $1,5 млрд от Всемирного банка Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Украина получит $1,5 млрд от Всемирного банка

Во вторник, 26 марта, Совет директоров Всемирного банка одобрил заем на поддержку политики развития «Основы роста» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) в размере $1,5 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Куда направят средства

Средства будут предоставлены под гарантии правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка в размере $984 млн и под гарантию Великобритании на сумму $516 млн.

Привлеченные средства будут направлены на поддержку Государственного бюджета Украины и восстановление экономики, финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.

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«Всемирный банк, Япония и Великобритания — ключевые партнеры Украины, которые предоставляют беспрецедентную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения. Учитывая вызовы широкомасштабной вооруженной агрессии россии, обеспечение потребностей наших граждан является приоритетом украинского правительства», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Ожидается, что средства поступят в Госбюджет Украины уже к концу марта этого года.

Детали проекта

С целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины в рамках займа DPL2024 на ближайшие годы, с японских средств Соглашением о займе DPL предусмотрена капитализация процентов в сумме $99,54 млн.

Проект DPL — это системный проект, направленный на поддержку проведения реформ в Украине, а средства зачисляются в общий фонд государственного бюджета единым траншем по результатам выполненных до подписания задач.

Главные направления реформ:

усовершенствование корпоративного управления;

стимулирование возобновляемого энергогенерирования;

внедрение аграрных нот как нового инструмента для получения финансирования фермерами;

укрепление финансового сектора через улучшение доступа бизнеса к финансированию (по программе «Доступные кредиты 5−7-9»);

имплементация таможенного и налогового опыта ЕС в украинское законодательство;

улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала;

обеспечение прозрачности и подотчетности заказчиков в системе электронных закупок.

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«Проект DPL — это не только поддержка госбюджета, но и увеличение потенциала экономического развития путем повышения производительности, накопления капитала и доступа к экспортным рынкам, а также создание благоприятной для экономического развития макрофинансовой политики. Украина выполнила все указанные меры по внедрению необходимых реформ, которые позволят Украине ускорить свой евроинтеграционный путь и будут способствовать росту экономики», — добавила заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

Напомним, 26 марта Украина получила четвертый транш финансирования на сумму около $880 млн (663,9 млн СПЗ) от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

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