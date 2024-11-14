Украина получила свыше $100 млрд внешнего финансирования с 2022 года — Finance.ua
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Украина получила свыше $100 млрд внешнего финансирования с 2022 года

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Украина получила свыше $100 млрд внешнего финансирования с 2022 года
Украина получила свыше $100 млрд внешнего финансирования с 2022 года
С начала полномасштабного вторжения россии Украина получила более $100 млрд внешнего бюджетного финансирования.
Об этом сообщил глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.
По его словам, прямая бюджетная поддержка от США в текущем году уже составила 5,2 млрд долл. Итого к концу 2024 года от США должно поступить 7,8 млрд долл.
«Эти средства расходуются прозрачно: мониторинг их использования ведет USAID, внешний аудит — аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers Ukraine», — отметил Гетманцев.

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После инаугурации новоизбранного президента США, Дональда Трампа новые власти намерены провести аудит использования помощи, предоставленной для поддержки Украины в условиях неспровоцированной российской агрессии. Гетманцев считает, что такой аудит — в интересах и США, и Украины — это одна из отправных точек для дальнейшего развития стратегических партнерских отношений между странами.
С учетом предоставленных средств, на 13 ноября бюджетная помощь от партнеров, привлеченная с начала войны, составляет 100,8 млрд долл. (в т.ч. 27,3 млрд долл. в 2024 году).
По источникам финансирования:
  • ЕС — 40,54 млрд долл.;
  • США — 28,18 млрд долл.;
  • МВФ — 11,36 млрд долл.;
  • Япония — 6,34 млрд долл.;
  • Канада — 5,41 млрд долл.;
  • Великобритания — 2,55 млрд долл.;
  • Всемирный банк — 2,06 млрд долл.;
  • Германия — 1,69 млрд долл.;
  • другие партнеры — 4,35 млрд дол.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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