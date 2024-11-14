Украина получила свыше $100 млрд внешнего финансирования с 2022 года — Finance.ua

Украина получила свыше $100 млрд внешнего финансирования с 2022 года Сегодня 15:02

Украина получила свыше $100 млрд внешнего финансирования с 2022 года

С начала полномасштабного вторжения россии Украина получила более $100 млрд внешнего бюджетного финансирования.

Об этом сообщил глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.

По его словам, прямая бюджетная поддержка от США в текущем году уже составила 5,2 млрд долл. Итого к концу 2024 года от США должно поступить 7,8 млрд долл.

«Эти средства расходуются прозрачно: мониторинг их использования ведет USAID, внешний аудит — аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers Ukraine», — отметил Гетманцев.

После инаугурации новоизбранного президента США, Дональда Трампа новые власти намерены провести аудит использования помощи, предоставленной для поддержки Украины в условиях неспровоцированной российской агрессии. Гетманцев считает, что такой аудит — в интересах и США, и Украины — это одна из отправных точек для дальнейшего развития стратегических партнерских отношений между странами.

С учетом предоставленных средств, на 13 ноября бюджетная помощь от партнеров, привлеченная с начала войны, составляет 100,8 млрд долл. (в т.ч. 27,3 млрд долл. в 2024 году).

По источникам финансирования:

ЕС — 40,54 млрд долл.;

США — 28,18 млрд долл.;

МВФ — 11,36 млрд долл.;

Япония — 6,34 млрд долл.;

Канада — 5,41 млрд долл.;

Великобритания — 2,55 млрд долл.;

Всемирный банк — 2,06 млрд долл.;

Германия — 1,69 млрд долл.;

другие партнеры — 4,35 млрд дол.

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