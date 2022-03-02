Украина получила почти 34 млн долларов пожертвований в криптовалюте — Finance.ua
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Украина получила почти 34 млн долларов пожертвований в криптовалюте

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Украина получила почти 34 млн долларов пожертвований в криптовалютеУкраина получила почти 34 млн долларов пожертвований в криптовалюте
С начала полномасштабного вторжения России правительству и неправительственным организациям Украины поступило 33,8 миллионов долларов в цифровой валюте. Компания Elliptic, отслеживающая транзакции с криптовалютой, сообщила, что треть от всей суммы страна получила во вторник, 1 марта.
Об этом сообщает Associated Press.
По словам главного научного сотрудника Elliptic Тома Робинсона, большинство пожертвований перевели в биткоинах и эфирах (виды криптовалют). Также присылали невзаимозаменяемые токены или NFT, на аккаунт Ethereum украинского правительства.
Компания Elliptic также предупредила о мошенниках, которые обманывают владельцев криптовалюты, желающих пожертвовать на помощь Украине.

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По материалам: УНН
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