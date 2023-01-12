Украина получила от Норвегии временные мосты на $3 миллиона — Finance.ua

Украина получила от Норвегии временные мосты на $3 миллиона Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Украина получила от Норвегии временные мосты на $3 миллиона

В Украину прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью Норвежского управления государственных дорог.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, в декабре 2022 года Норвегия передала 10 мостов общей стоимостью 30 млн норвежских крон (3 миллиона долларов. — Ред.).

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«Норвежские мосты будут установлены на освобожденных территориях Украины. Это временные конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств — грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных автомобилей, ремонтных бригад и т.д.», — говорится в сообщении.

Норвегия стала третьей страной, которая передала Украине гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры. Уже получены временные мосты от Чехии и Франции.

Кроме того, в скором времени «Укравтодор» ожидает мосты от Швеции и еще одну партию чешских временных переправ.

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УНІАН По материалам:

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