Украина получила от Норвегии временные мосты на $3 миллиона — Finance.ua
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Украина получила от Норвегии временные мосты на $3 миллиона

Казна и Политика
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Украина получила от Норвегии временные мосты на $3 миллиона
Украина получила от Норвегии временные мосты на $3 миллиона
В Украину прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью Норвежского управления государственных дорог.
Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, в декабре 2022 года Норвегия передала 10 мостов общей стоимостью 30 млн норвежских крон (3 миллиона долларов. — Ред.).
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«Норвежские мосты будут установлены на освобожденных территориях Украины. Это временные конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств — грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных автомобилей, ремонтных бригад и т.д.», — говорится в сообщении.
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Норвегия стала третьей страной, которая передала Украине гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры. Уже получены временные мосты от Чехии и Франции.
Кроме того, в скором времени «Укравтодор» ожидает мосты от Швеции и еще одну партию чешских временных переправ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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