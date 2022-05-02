Украина получила €495 млн грантовой поддержки США, Норвегии и Австрии — Минфин — Finance.ua
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Украина получила €495 млн грантовой поддержки США, Норвегии и Австрии — Минфин

Сегодня 16:48Казна и Политика
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Украина получила €495 млн грантовых средств от США, Норвегии и Австрии (в рамках одного гранта) через Целевой мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка (MDTF) в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления Украины.
«Начинаем неделю с положительных новостей на международном фронте. В государственный бюджет Украины поступила очередная часть грантовых средств от доноров Всемирного банка», — написал министр финансов Сергей Марченко в Фейсбуке в понедельник.
По его словам, в ближайшее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в размере $500 млн.
Грант поступил в общий фонд госбюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц, уточнил Минфин.
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Как сообщалось, целевой фонд создала Группа Всемирного банка. Украина 11 апреля получила через MDTF €44,5 млн от Швеции, 29 апреля — EUR88,5 млн от Дании (около €20,5 млн), Исландии (около €0,46 млн), Латвии (около €5,0 млн), Литвы (около €5,0 млн) и Великобритании (около €60,0 млн).
Норвегия в конце марта сообщила о решении перечислить в MDTF для Украины 200 млн норвежских крон (около €20 млн), напомнив, что в целом она выделила 2 млрд крон на гуманитарную деятельность и помощь беженцам в связи с войной в Украине. Приблизительно половина этой суммы на начало апреля уже была израсходована.
Взнос Австрии в фонд, согласно информации ВБ, составляет €10 млн. США 21 апреля сообщили о перечислении в MDTF еще $500 млн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Інтерфакс-Україна
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