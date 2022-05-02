Украина получила €495 млн грантовой поддержки США, Норвегии и Австрии — Минфин

Сегодня 16:48 — Казна и Политика

Украина получила €495 млн грантовых средств от США, Норвегии и Австрии (в рамках одного гранта) через Целевой мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка (MDTF) в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления Украины.

«Начинаем неделю с положительных новостей на международном фронте. В государственный бюджет Украины поступила очередная часть грантовых средств от доноров Всемирного банка», — написал министр финансов Сергей Марченко в Фейсбуке в понедельник.

По его словам, в ближайшее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в размере $500 млн.

Грант поступил в общий фонд госбюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц, уточнил Минфин.

Как сообщалось, целевой фонд создала Группа Всемирного банка. Украина 11 апреля получила через MDTF €44,5 млн от Швеции, 29 апреля — EUR88,5 млн от Дании (около €20,5 млн), Исландии (около €0,46 млн), Латвии (около €5,0 млн), Литвы (около €5,0 млн) и Великобритании (около €60,0 млн).

Норвегия в конце марта сообщила о решении перечислить в MDTF для Украины 200 млн норвежских крон (около €20 млн), напомнив, что в целом она выделила 2 млрд крон на гуманитарную деятельность и помощь беженцам в связи с войной в Украине. Приблизительно половина этой суммы на начало апреля уже была израсходована.

Взнос Австрии в фонд, согласно информации ВБ, составляет €10 млн. США 21 апреля сообщили о перечислении в MDTF еще $500 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.