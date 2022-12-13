Украина получила €100 млн от Франции — Finance.ua

Украина получила €100 млн от Франции
Украина получила 100 млн евро кредита на льготных условиях от Французского агентства развития.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Средства направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования первоочередных расходов, в том числе социальных и гуманитарных.
Кредит предоставляется на льготных условиях: процентная ставка составляет 1,04% годовых, а окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком более 5 лет со дня заключения кредитного договора).
Общая сумма прямой бюджетной поддержки от Франции с 24 февраля 2022 года составляет 432 млн долларов.
28 ноября состоялось подписание Соглашения о предоставлении Украине кредита в размере до 100 млн евро от Французского агентства развития между министром финансов Украины Сергеем Марченко и министром экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мером.
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