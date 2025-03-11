Украина показывает самый низкий за 8 лет показатель по экспорту растительного масла в 2024/2025 — Finance.ua
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Украина показывает самый низкий за 8 лет показатель по экспорту растительного масла в 2024/2025

Аграрный рынок
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В 2024/2025 маркетинговом году (по состоянию на 1 марта) Украина сократила экспорт подсолнечного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона на 24% до 2,4 млн тонн, что стало самым низким показателем для этого периода, начиная с 2016/2017 маркетингового года.
Об этом говорится в сообщении электронной зерновой биржи.
В сообщении говорится, что сокращение экспорта произошло в результате высоких цен на сырье и низких цен на масло.
В феврале экспорт подсолнечного масла снизился по сравнению с январем на 14% до 325 тыс. тонн, что является самым низким показателем для этого месяца за последние 10 лет.
Отмечается, что основными покупателями украинского масла остались страны ЕС, на которые пришлось 54% от общего экспорта.
Впервые за последние три сезона лидером среди импортеров отечественного подсолнечного масла стала Индия, которая приобрела 417 тыс. тонн, что в пять раз превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона.
В общем, экспорт масла остается слабым, поскольку украинские переработчики не могут обеспечить запасы сырья для стабильной работы в течение нескольких месяцев, что приводит к падению маржи переработки до нуля или даже к негативным значениям на фоне резких колебаний цен.
В течение недели в Украине цены спроса на подсолнечное масло снизились на 5−10 долларов/тонна до 1110−1115 долларов/тонна с доставкой в ​​порты Черного моря на фоне падения цен на пальмовое и соевое масло и обвала нефтяных котировок.
В то же время, переработчики удерживают закупочные цены на подсолнечник с масличностью 50% на высоком уровне 26500−27500 гривен/тонна с доставкой на завод, надеясь на восстановление цен на масло во второй половине сезона.
С начала 2025 года четыре завода «Кернела» простаивали или были значительно недозагружены из-за рекордно низкого уровня запасов подсолнечника.
В 2023/2024 маркетинговом году (м.г.) (сентябрь 2023 — август 2024) по сравнению с довоенным 2020/21 г. г. производство подсолнечного масла увеличилось на 13,7% до 6,6 млн тонн, а экспорт — на 17% до 6,2 млн тонн, при этом эти показатели стали вторым результатом за годы существования отрасли.
По материалам:
Українські Новини
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