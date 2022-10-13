Украина пока отказалась от веерных отключений света — Finance.ua

Украина пока отказалась от веерных отключений света Сегодня 15:02 — Энергетика

Украина пока отказалась от веерных отключений света

«Укрэнерго» на данный отказывается от введения графиков аварийных отключений света в Украине благодаря стабилизации электроснабжения.

Об этом сообщил председатель правления НЭК Владимир Кудрицкий в Facebook.

«Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19.55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введение графиков аварийных отключений пока не планируется», — заявил Кудрицкий.

По его словам, это стало возможным, во-первых, благодаря тому, что специалисты «Укрэнерго» и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. А во-вторых, украинские граждане вечером экономно потребляли электроэнергию.

«Будут ли ограничения в дальнейшем — зависит прежде всего от того, не будет ли новых обстрелов и разрушений. Ограничения — всегда крайняя и вынужденная мера. Однако мы должны быть готовы к новым атакам врага», — добавил он.

Кудрицкий подчеркнул, что этот отопительный сезон будет очень трудным. Потребителям нужно быть готовыми к тому, что Укрэнерго может при необходимости применять графики ограничения энергоснабжения, чтобы сохранить баланс в энергосистеме.

Он отметил, что для всех остается рекомендация уменьшить потребление в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме: утром с 8 до 11 и вечером с 17 до 23 часов.

Справка Finance.ua:

10 сентября в Киеве и области из-за обстрелов ввели графики аварийного отключения электроснабжения;



по словам Шмыгаля, во избежание плановых отключений Украина должна достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17.00 до 22.00 в целом по стране на 25%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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