Украина подписала соглашение об участии в едином рынке ЕС — Finance.ua

Украина подписала соглашение об участии в едином рынке ЕС 03.02.2023, 10:15 — Казна и Политика

Украина подписала соглашение об участии в едином рынке ЕС

По итогам совместного заседания украинского правительства и Европейской комиссии в Киеве было подписано соглашение об участии Украины в программе ЕС «Единый рынок».

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Бюджет программы составляет 4,2 млрд евро, а один из ее основных компонентов — развитие конкурентоспособности бизнеса. Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, являющихся фундаментом нашей экономики», — прокомментировал он.

Также Украина и ЕС заключили меморандум о стратегическом партнерстве в сфере возобновляемых газов, биометана, водорода и других синтетических газов.

Семилетняя (2021-2027) программа «Единый рынок» призвана упростить доступ к рынкам стран ЕС, способствовать бизнесу и его развитию, конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики.

В декабре 2022 года Совет ЕС предложил Европейской комиссии подготовить пошаговый план для облегчения доступа Украины к единому европейскому рынку.

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Економічна Правда По материалам:

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