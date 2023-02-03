Украина подписала соглашение об участии в едином рынке ЕС — Finance.ua
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Украина подписала соглашение об участии в едином рынке ЕС

Казна и Политика
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Украина подписала соглашение об участии в едином рынке ЕС
Украина подписала соглашение об участии в едином рынке ЕС
По итогам совместного заседания украинского правительства и Европейской комиссии в Киеве было подписано соглашение об участии Украины в программе ЕС «Единый рынок».
Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Бюджет программы составляет 4,2 млрд евро, а один из ее основных компонентов — развитие конкурентоспособности бизнеса. Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, являющихся фундаментом нашей экономики», — прокомментировал он.
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Также Украина и ЕС заключили меморандум о стратегическом партнерстве в сфере возобновляемых газов, биометана, водорода и других синтетических газов.
Семилетняя (2021-2027) программа «Единый рынок» призвана упростить доступ к рынкам стран ЕС, способствовать бизнесу и его развитию, конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики.
В декабре 2022 года Совет ЕС предложил Европейской комиссии подготовить пошаговый план для облегчения доступа Украины к единому европейскому рынку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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