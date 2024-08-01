Украина подписала соглашение, которое предусматривает транш от США на $3,9 млрд — Finance.ua

Украина подписала соглашение, которое предусматривает транш от США на $3,9 млрд Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Украина подписала соглашение, которое предусматривает транш от США на $3,9 млрд

В ближайшее время в Государственный бюджет Украины поступит грант от США в размере почти $3,9 млрд. Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (беларусь, Молдова и Украина) Боб Сом подписали соответствующее Соглашение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Это — необходимое и своевременное финансирование для поддержания ликвидности госбюджета», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Куда направят средства

Привлеченные средства будут направлены на выплаты заработной платы учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), работникам государственных органов, а также на поддержку первоочередных социальных расходов (выплаты пособий внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью).

Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году.

Планируемый объем финансовой помощи от США на текущий год достигает $7,8 млрд.

Peace in Ukraine

Средства поступят через проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Проект является ключевым финансовым инструментом Всемирного банка для помощи Украине.

С начала полномасштабного вторжения россии он объединяет усилия иностранных доноров для оказания критически важной поддержки Правительству Украины.

Через проект Peace in Ukraine в госбюджет с июня 2022 года уже привлечено более $25 млрд. Это соглашение увеличит объем бюджетной поддержки в пределах проекта до почти $30 млрд, из которых более 80% - средства от Соединенных Штатов.

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