Украина планирует заключить с ОАЭ долгосрочное торговое соглашение — Finance.ua
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Украина планирует заключить с ОАЭ долгосрочное торговое соглашение

Казна и Политика
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Объединенные Арабские Эмираты и Украина объявили о своем намерении начать переговоры по двустороннему торговому соглашению, которое, как ожидается, будет заключено до середины следующего года.
Об этом сообщает Reuters.
Министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль-Зейуди и министр экономики Украины Юлия Свириденко 5 декабря подписали совместное заявление о переговорах по заключению Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве (CEPA), сообщило министерство экономики ОАЭ.
Это будет первое такое соглашение ОАЭ с Украиной после торговых и инвестиционных обязательств на сумму более 3 млрд долларов, взятых во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Персидский залив в феврале 2021 года.
«Для нас Украина является ключевым торговым партнером. Рост и инвестиционный потенциал были высокими перед всей геополитической ситуацией; мы думаем, что пора двигаться вперед», — сказал государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль Зейуди.
По данным министерства ОАЭ, нефтяная торговля между ОАЭ и Украиной в 2021 году составила чуть более 900 млн долларов, что почти на 29% больше, чем в прошлом году.
Переговоры, скорее всего, будут сосредоточены на возможностях расширения торговли в сфере услуг и продовольственной безопасности, где ОАЭ выступает как торговый центр. Украина — крупный поставщик зерна на Ближний Восток.
В заявлении министерства говорится, что CEPA из Украины откроет доступ к новым рынкам в Азии, Африке и на Ближнем Востоке для украинской сельскохозяйственной и промышленной продукции.
«Это принесет дополнительную пользу не только ОАЭ, но и Украине», — сказал Аль-Зейуди.
В этом году ОАЭ подписали соглашения о свободной торговле с Индией, Израилем и Индонезией, стремясь укрепить свои позиции как глобальный торговый и логистический центр в условиях растущей конкуренции со стороны Саудовской Аравии.
Напомним, подписание инвестиционных меморандумов и контрактов на 3 млрд долларов состоялось в рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты 13-14 февраля 2021 года.
По материалам:
РБК-Україна
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