Украина переходит на европейскую систему сертификации продовольствия — Finance.ua

Украина переходит на европейскую систему сертификации продовольствия Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Украина с 15 января 2024 года планирует перейти на использование онлайн-платформы Европейской комиссии по сертификации и поддержке экспорта/импорта/транзита животных, продукции животного и растительного происхождения, пищевых продуктов, кормов (TRACES NT) для сертификации грузов.

Внедрение системы значительно упростит формальные процедуры осуществления экспорта и транзита пищевых продуктов на территорию Европейского Союза при пересечении государственной границы, говорится в сообщении Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Объем видов пищевых продуктов, сертификация которых будет производиться с использованием TRACES NT, определяется формами сертификатов, адаптированных и интегрированных в систему. В настоящее время это такие формы:

официальный сертификат для ввоза в Европейский Союз яиц, предназначенных для потребления человеком;

официальный сертификат для ввоза в Европейский Союз яичных продуктов, предназначенных для потребления человеком;

официальный сертификат для ввоза в Европейский Союз молочных продуктов, предназначенных для потребления человеком, подлежащих специфической обработке с целью снижения рисков, которая отличается от пастеризации (MODEL DAIRY-PRODUCTS-ST);

официальный сертификат для ввоза в Европейский Союз мёда и других продуктов пчеловодства, предназначенных для потребления человеком;

официальный сертификат на ввоз в ЕС мясных полуфабрикатов, предназначенных для потребления человеком (MODEL MP-PREP);

официальный сертификат здоровья животных для ввоза в Евросоюз живой рыбы, живых ракообразных и продуктов животного происхождения от животных, предназначенных для потребления человеком (образец FISH-CRUST-HC);

официальный сертификат на ввоз в ЕС свежего мяса, предназначенного для потребления человеком, за исключением сеченного мяса и мяса механической обвалки из птицы, кроме ряда бескилевых (MODEL POU).

«В процессе адаптации и внедрения форм сертификатов в TRACES NT этот перечень будет дополняться», — заверили в ведомстве.

Учитывая указанное, во избежание возникновения необоснованных задержек при осуществлении сертификации грузов (в соответствии с перечисленными формами сертификатов) Госпродпотребслужба предлагает провести ряд подготовительных мероприятий, в частности:

Ознакомиться с методическими материалами по функционалу и первым шагам для начала работы с TRACES NT, а также информацией о создании сертификата в системе.

Определить ответственное лицо для регистрации в TRACES NT и создание запроса для подтверждения (валидации) мощности и роли пользователя.

Направить письмо-запрос в адрес территориального органа Госпродпотребслужбы по месту нахождения мощности для подтверждения (валидации) мощности в соответствии с методическими рекомендациями, находящимися на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили, что условиями подтверждения (валидации) мощности в TRACES NT являются государственная регистрация мощности или получение на эту мощность эксплуатационного разрешения.

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