Украина ожидает оперативного снятия всех ограничений по экспорту агропродукции от ЕС, - Зеленский — Finance.ua
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Украина ожидает оперативного снятия всех ограничений по экспорту агропродукции от ЕС, - Зеленский

Казна и Политика
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Украина ожидает, что Европейский Союз оперативно снимет все ограничения относительно экспорта нашей агропродукции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Зеленский сообщил, что обсудил с фон дер Ляйен ситуацию по экспорту украинской агропродукции. По результатам переговоров политики пришли к общему согласию относительно важности вклада Украины в глобальную продовольственную безопасность мира. Президент также отметил общие успехи в продовольственной сфере, в частности, программ «Зерно из Украины» и «Пути солидарности».
«Солидарность не может быть меньше, чем объективная потребность в ней, но, к сожалению, мы столкнулись с проблемами в том, в чем и дальше должны быть общие проявления солидарности. Это пропорционально тем угрозам, которые есть сегодня. Жесткие и даже жесткие, как для военного времени, протекционистские меры от наших соседей не могут не разочаровывать, мягко говоря», — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что какие-либо ограничения украинского экспорта пока абсолютно недопустимы, ведь это усиливает не Европу, а возможности страны-агрессора.
«Мы предлагаем начать консультативную группу для мониторинга соответствующих проблемных вопросов и воздержаться от любых решений по торговле без консультаций с Украиной», — сказал он.
Зеленский добавил, что Украина ожидает от ЕС оперативного снятия всех ограничений по экспорту агропродукции, если на это будет политическая воля. Он отметил, что сегодняшние переговоры с президентом Еврокомиссии свидетельствуют о том, что такая воля есть.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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