Украина открыла новый рынок для сбыта молочки — Finance.ua
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Украина открыла новый рынок для сбыта молочки

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Украина начнет поставки молока и молочных продуктов в Канаду. Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
«Благодаря совместной работе Госпродпотребслужбы и МИД открыт новый рынок для сбыта продуктов украинского производства, а именно молока и молочных продуктов в Канаду», — говорится в сообщении.
Подробно ознакомиться с согласованной компетентными органами обеих стран формой сертификата для экспорта указанного товара можно на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы в разделе «Международное сотрудничество», рубрика «Сертификаты на экспорт из Украины», а пояснения к требованиям законодательства Канады, касающимся производителей молочных продуктов, можно просмотреть в разделе «Требования стран мира».
В ведомстве напомнили, что первым шагом для осуществления экспорта пищевых продуктов является запрос оператора рынка в территориальный орган Госпродпотребслужбы по местонахождению мощности.
Вместе с тем, отмечается, что в настоящее время для украинских производителей молока и молокопродуктов открыты рынки 31 страны.
По материалам:
УНІАН
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