Украина нарастила импорт дизтоплива в октябре на 18,4% — Finance.ua
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Украина нарастила импорт дизтоплива в октябре на 18,4%

Казна и Политика
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Украина нарастила импорт дизтоплива в октябре на 18,4%
Украина нарастила импорт дизтоплива в октябре на 18,4%
Объемы импорта дизтоплива в Украину в октябре 2024 года выросли на 18,4% по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом сообщает «Нафторинок».
Отмечается, что в октябре объемы поставок дизтоплива морскими судами в Украину увеличились на 9,3%, по железной дороге — на 27,1%. В то же время объемы импорта топливовозами увеличились на 1%, однако доля поставок автотранспортом сократилась на 2,0 п.п., до 11,7%. На железнодорожный транспорт приходилось 35,3% всего импорта, что на 2,4 п.п. больше, чем в сентябре.
Также сообщается, что среднесуточный показатель импорта ДТ в октябре вырос на 14,6% по сравнению с предыдущим месяцем.
Напомним, в сентябре 2024 года импорт дизельного топлива в Украину сократился на 25,8% по сравнению с августом, достигнув самого низкого уровня с марта этого года.
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По материалам:
Діло
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