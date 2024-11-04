Украина нарастила импорт дизтоплива в октябре на 18,4% — Finance.ua

Украина нарастила импорт дизтоплива в октябре на 18,4% Сегодня 17:33 — Казна и Политика

Украина нарастила импорт дизтоплива в октябре на 18,4%

Объемы импорта дизтоплива в Украину в октябре 2024 года выросли на 18,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает «Нафторинок».

Отмечается, что в октябре объемы поставок дизтоплива морскими судами в Украину увеличились на 9,3%, по железной дороге — на 27,1%. В то же время объемы импорта топливовозами увеличились на 1%, однако доля поставок автотранспортом сократилась на 2,0 п.п., до 11,7%. На железнодорожный транспорт приходилось 35,3% всего импорта, что на 2,4 п.п. больше, чем в сентябре.

Также сообщается, что среднесуточный показатель импорта ДТ в октябре вырос на 14,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, в сентябре 2024 года импорт дизельного топлива в Украину сократился на 25,8% по сравнению с августом, достигнув самого низкого уровня с марта этого года.

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Діло По материалам:

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