Украина направила предложения по седьмому пакету санкций: детали — Finance.ua

"Даже в нынешнем формате нефтяное эмбарго ставит российские власти на счетчик обратного отсчета. Полное эмбарго после того, как оно начнет действовать, а рано или поздно это произойдет, мы с этой темы не соскочим, — создаст в российском бюджете брешь на десятки миллиардов долларов, — добавил глава МИД.
По словам Кулебы, важной задачей является передача арестованных российских активов на благо Украины, для чего потребуется «политическая воля» со стороны стран-партнеров Украины.
Ранее сообщалось, что работа над седьмым пакетом антироссийских санкций начнется сразу с принятием 6-го.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать над подготовкой седьмого пакета санкций Европейского союза против россии за полномасштабное вторжение. Об этом он сказал 31 мая, когда Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против россии с частичным эмбарго на нефть, отключением «Сбербанка» от SWIFT, запретом трех пропагандистских телеканалов, а также санкциями в отношении еще 80 физических лиц.