Украина направила предложения по седьмому пакету санкций: детали — Finance.ua

Украина направила предложения по седьмому пакету санкций: детали

Сегодня 16:18 — Казна и Политика

Украина направила предложения по седьмому пакету санкций: детали

Украина направила в Европейский союз свои предложения по седьмому санкционному пакету против рф. Глава МИД Дмитрий Кулеба сегодня подписал соответствующее письмо.

Об этом он заявил на брифинге в среду, 8 июня.

По словам Кулебы, предложения Украины идут по трем направлениям.

Первое направление — новые секторальные санкции в сфере энергетики, финансов и торговли.

Второе — дорожная карта новых персональных санкций против российских олигархов, высокопоставленных должностных лиц и руководителей госпредприятий.

Третье — закрытие уже обнаруженных лазейок для уклонения от санкций.

Кулеба подчеркнул, что седьмой санкционный пакет ЕС должен быть принят как можно скорее, поскольку «нет никаких рациональных причин затягивать с его принятием».

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"Даже в нынешнем формате нефтяное эмбарго ставит российские власти на счетчик обратного отсчета. Полное эмбарго после того, как оно начнет действовать, а рано или поздно это произойдет, мы с этой темы не соскочим, — создаст в российском бюджете брешь на десятки миллиардов долларов, — добавил глава МИД.

По словам Кулебы, важной задачей является передача арестованных российских активов на благо Украины, для чего потребуется «политическая воля» со стороны стран-партнеров Украины.

Ранее сообщалось, что работа над седьмым пакетом антироссийских санкций начнется сразу с принятием 6-го.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать над подготовкой седьмого пакета санкций Европейского союза против россии за полномасштабное вторжение. Об этом он сказал 31 мая, когда Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против россии с частичным эмбарго на нефть, отключением «Сбербанка» от SWIFT, запретом трех пропагандистских телеканалов, а также санкциями в отношении еще 80 физических лиц.

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