ОП подготовил дорожную карту санкций против россии — Finance.ua

Документ определяет задачи таких санкций, принципы их применения, подробно определяет все категории лиц, в отношении которых должны быть введены персональные санкции, а также предлагает стратегию усиления санкционного давления.
Задача индивидуальных санкций заключается в усилении давления на руководящие элиты режима, что приведет к прекращению войны россии против Украины. Группа предлагает наложить санкции на тех лиц, в отношении которых это можно сделать быстрее и эффективнее. То есть предполагается выбирать категории лиц, персональные санкции демократического мира против которых станут самыми болезненными.
Предложены следующие категории подсанкционных лиц:
олигархи, высшие чиновники, ключевой менеджмент компаний, включая иностранцев, российские пропагандисты, руководство политических партий, члены семей и доверенные лица всех этих людей;
также предложено рассмотреть введение личных санкций в отношении всех российских спортсменов. В приложении к документу подробно разъясняется, кто относится к соответствующей категории.
Число потенциальных кандидатов на попадание под санкции составляет не менее 12 тыс. физических и 3 тыс. юридических лиц. Немедленный приоритет отдается 100 самым богатым людям из списка Forbes.
По мнению группы, особое внимание следует уделить тем олигархам, которые смогли избежать санкций в большинстве или во всех юрисдикциях.
Ключевыми санкционными механизмами должны стать:
замораживание активов, запрет на въезд в страны санкционной коалиции, прекращение полномочий в западных компаниях;
важно привлечение максимального количества стран к санкционной коалиции: если лицо попало под санкции в одной юрисдикции, это должно произойти и во всех других юрисдикциях. При этом отмечается роль украинского правительства в принятии любых решений по введению ограничений.
Также, по мнению группы, любые попытки высших государственных служащих, руководителей корпораций и членов правления, пропагандистов и членов политических партий передать имущество членам своих семей или доверенным лицам необходимо тщательно отслеживать и прекращать, а любая помощь в передаче или получении таких активов должна являться основанием для наложения санкций.