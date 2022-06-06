ОП подготовил дорожную карту санкций против россии — Finance.ua

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ОП подготовил дорожную карту санкций против россии

Сегодня 13:01Казна и Политика
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ОП подготовил дорожную карту санкций против россииОП подготовил дорожную карту санкций против россии
Международная рабочая группа Ермака-Макфола представила дорожную карту индивидуальных санкций.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Что это за документ

Документ определяет задачи таких санкций, принципы их применения, подробно определяет все категории лиц, в отношении которых должны быть введены персональные санкции, а также предлагает стратегию усиления санкционного давления.
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Задача индивидуальных санкций заключается в усилении давления на руководящие элиты режима, что приведет к прекращению войны россии против Украины. Группа предлагает наложить санкции на тех лиц, в отношении которых это можно сделать быстрее и эффективнее. То есть предполагается выбирать категории лиц, персональные санкции демократического мира против которых станут самыми болезненными.

Предложены следующие категории подсанкционных лиц:

  • олигархи, высшие чиновники, ключевой менеджмент компаний, включая иностранцев, российские пропагандисты, руководство политических партий, члены семей и доверенные лица всех этих людей;
  • также предложено рассмотреть введение личных санкций в отношении всех российских спортсменов. В приложении к документу подробно разъясняется, кто относится к соответствующей категории.
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Число потенциальных кандидатов на попадание под санкции составляет не менее 12 тыс. физических и 3 тыс. юридических лиц. Немедленный приоритет отдается 100 самым богатым людям из списка Forbes.
По мнению группы, особое внимание следует уделить тем олигархам, которые смогли избежать санкций в большинстве или во всех юрисдикциях.

Ключевыми санкционными механизмами должны стать:

  • замораживание активов, запрет на въезд в страны санкционной коалиции, прекращение полномочий в западных компаниях;
  • важно привлечение максимального количества стран к санкционной коалиции: если лицо попало под санкции в одной юрисдикции, это должно произойти и во всех других юрисдикциях. При этом отмечается роль украинского правительства в принятии любых решений по введению ограничений.
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Также, по мнению группы, любые попытки высших государственных служащих, руководителей корпораций и членов правления, пропагандистов и членов политических партий передать имущество членам своих семей или доверенным лицам необходимо тщательно отслеживать и прекращать, а любая помощь в передаче или получении таких активов должна являться основанием для наложения санкций.
«Эта Дорожная карта, как и предыдущие наработки группы Ермака-Макфола — План действий по усилению санкций и Дорожная карта энергетических санкций, — передана всем ключевым лицам, которые влияют на принятие соответствующих решений. Важно и дальше усиливать санкционное давление на россию», — подытожили в ОП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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