Украина направила новую партию пшеницы в Египет в рамках «Зерновой инициативы» — Finance.ua
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Украина направила новую партию пшеницы в Египет в рамках «Зерновой инициативы»

Казна и Политика
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Из портов Большой Одессы вышли 6 судов с украинским продовольствием, среди которых балкер с пшеницей для Египта.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины. Речь идет о судне SERENITY IBTIHAJ из 27 тыс. тонн пшеницы на борту.
«С начала работы „Зерновой инициативы“ 44 судна экспортировали в эту африканскую страну 1 млн тонн украинской агропродукции», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Египет — наиболее густонаселенная страна среди арабских государств и третья по численности населения в Африке. Поскольку там сейчас бушует финансовый кризис, страна значительно зависит от системных поставок зерна и стабильной цены.
«Эти потребности страны способна обеспечить планомерно работающая „Зерновая инициатива“. На последнем тендере Египет приобрел еще одну новую партию украинской пшеницы в объеме 120 тысяч тонн. Она будет отправлена в следующем месяце», — сообщили в министерстве.
Как добавляется, с 1 августа из портов Большой Одессы 857 судов экспортировали 26,2 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
Также говорится, что международное сообщество могло бы получать больше украинской агропродукции, если бы россияне целенаправленно не замедляли инспекции судов в Босфоре.
По состоянию на вечер 30 марта 89 судов ожидают инспекции в территориальных водах Турции.
По материалам:
УНІАН
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