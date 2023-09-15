Украина начала экспортировать весь добываемый уран в Канаду — Finance.ua

Украина начала экспортировать весь добываемый уран в Канаду Сегодня 13:15 — Казна и Политика

«Энергоатом» отправил первую партию добытого в Украине урана канадскому стратегическому партнеру.

Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

Первую партию украинского урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате (ВостГОК), уже отправили в Канаду, где на мощностях компании САМЕСО украинский уран будут использовать для производства ядерного топлива на нужды отечественных АЭС.

«Соглашение с нашим стратегическим партнером компанией CAMECO предусматривает поставку всего объема добываемого на востГОК урана в Канаду и последующую его конверсию в природный гексафторид урана (UF6). Такой процесс необходим для подготовки к отправке его на обогащение к нашим другим стратегическим партнерам — компании URENCO (Великобритания), а затем — в Westinghouse уже для производства ядерного топлива. Эти процессы переработки ядерного материала пока недоступны в Украине. Но мы работаем над созданием соответствующих мощностей», — подчеркнул президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

В настоящее время спецтранспорт с ураном передвигается по Европе.

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Економічна Правда По материалам:

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