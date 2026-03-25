Украина может получить $1,4 млрд от США на энергетику
Украина и Соединенные Штаты обсудили возможность привлечения кредитной помощи в размере 1,4 млрд долларов от Международной финансовой корпорации развития США (DFC) для обновления энергетического оборудования.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром энергетики США Крисом Райтом в рамках рабочего визита в Вашингтон 24 марта.
Стороны обсудили состояние украинской энергосистемы, которая получила значительные повреждения в результате российских атак, а также ключевые направления ее восстановления.
Сотрудничество с DFC и Eximbank
В частности, в ходе встречи речь шла о привлечении кредитной помощи в 1,4 млрд долларов от DFC для обновления энергетического оборудования, прежде всего для газодобычи, и усиления сотрудничества с американским «Эксимбанком».
Отдельное внимание было уделено теме увеличения добычи газа и нефти в Украине с привлечением американских компаний.
Кроме того, стороны обсудили:
- развитие Вертикального газового коридора;
- преимущества использования украинских газохранилищ;
- развитие одесского терминала для транспортировки нефти в Европу.
Альтернативные поставки топлива
Шмыгаль также сообщил о переговорах с компаниями США по альтернативным источникам поставок дизеля. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку по этому вопросу со стороны администрации.
«Ценим недавнее решение о выделении дополнительных 276 млн долларов на поддержку украинской энергетики. Это та помощь, которая позволяет нам не только выстоять, но и развивать новую систему энергетической безопасности», — подчеркнул глава Минэнерго.
