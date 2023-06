Украина имеет потенциал заменить россию как поставщика энергоносителей и стать экспортером чистой энергии — Finance.ua

Украина имеет потенциал заменить россию как поставщика энергоносителей и стать экспортером чистой энергии Сегодня 19:15 — Энергетика

Заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков считает, что у Украины есть потенциал заменить россию как поставщика энергоносителей и стать экспортером чистой энергии.

Об этом он заявил во время состоявшегося в Вене онлайн вебинара «Energy in Europe — the new normal?».

«российский газ можно заменить — мы это увидели прошлой зимой на примере Германии. Его можно и нужно заменить также в Австрии, без ущерба экономике, если воспользоваться имеющейся инфраструктурой. Нужно разработать решение, как устранить зависимость от российского газа, и имплементировать его», — подчеркнул Демченков.

По его словам, одним из таких решений может быть построение Германией LNG терминалов в районе Любмина и подключение к газопроводам OPAL and EUGAL.

Украинские же подземные газовые хранилища должны стать неотъемлемым звеном в архитектуре безопасности поставок газа в ЕС. Уже сейчас Украина моделирует восстановление энергетики так, чтобы усилить устойчивость энергетической системы всей Европы после войны.

«У Украины есть потенциал, чтобы заменить россию как поставщика энергоносителей. Но с одним важным отличием: это будет чистая энергия, не имеющая негативного влияния на климат. Сегодня наши усилия сосредоточены на превращении Украины в европейский энергетический хаб. У нас есть разветвленная газотранспортная система и крупнейшие подземные хранилища в Европе. Есть только один путь — полностью отказаться от российских энергоносителей и исключить россию из будущей энергетической системы Европы», — акцентировал Демченков.

