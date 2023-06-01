Украина и Всемирный банк договорились о подготовке новых проектов по восстановлению — Finance.ua

Украина и Всемирный банк договорились о подготовке новых проектов по восстановлению Сегодня 11:48

Украина и Всемирный банк договорились о подготовке новых проектов по восстановлению

Украина и Всемирный банк обсудили существующие проекты и процесс подготовки новых системных проектов восстановления согласно определенным приоритетам отчета RDNA2.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в Facebook.

«Динамичная адженда встреч в рамках Собрания группы стран-членов МВФ и Всемирного банка, проходящего в Черногории. Быстрое восстановление и отстройка Украины — наши ключевые задачи в сотрудничестве с партнерами. Ведь важно создать условия, при которых украинские граждане будут готовы вернуться в Украину и чувствовать себя в безопасности и комфорте», — говорится в сообщении.

Марченко отметил, что в этом процессе ведущим партнером Украины является Всемирный банк. Украинская сторона вместе с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани обсудила существующие проекты и процесс подготовки новых системных проектов восстановления, согласно определенным приоритетам отчета RDNA2.

«В ходе встречи подчеркнул, что для Министерства финансов бесспорным приоритетом является ответственное, прозрачное и подотчетное использование средств доноров, ведь доверие партнеров является основой нашего сотрудничества. На встрече с представителями Международной финансовой корпорации (IFC) наметили перспективы расширения сотрудничества между Украиной и IFC в привлечении финансирования на восстановление страны и поддержку украинского бизнеса. И работа с IFC должна стать одним из инструментов для привлечения средств на восстановление страны», — подчеркнул Марченко.

Глава министерства также сообщил о встрече с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером. Стороны обсудили работу миссии МВФ, в рамках которой наши команды конструктивно работают в Вене, а также ожидания результатов первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF).

Справка Finance.ua:

по состоянию на начало мая в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка;

9 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров привлекает еще один грант от Всемирного банка на более 350 млн грн для укрепления и восстановления украинской системы здравоохранения.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.